Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με την εμπλοκή πέντε οχημάτων, στο 120ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. Η καραμπόλα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το χρονικό της καραμπόλας

Το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου του 2026, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας. Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε στο 120ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα, σε ένα σημείο που βρίσκεται στα όρια των νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας. Η σύγκρουση αφορούσε πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα και εκτυλίχθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα. Ένας εκ των τραυματιών φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας των άλλων δύο δεν έχει προσδιοριστεί με την ίδια λεπτομέρεια. Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από τα οχήματα πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το τροχαίο, υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών. Παράλληλα, περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας έσπευσαν στην περιοχή για να καταγράψουν το συμβάν και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η καραμπόλα.

Επιπλέον, στο 120ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού έφτασαν και δυνάμεις της Τροχαίας από τη Φθιώτιδα. Η παρουσία τους κρίθηκε απαραίτητη για να συνδράμουν στη διευθέτηση της κυκλοφορίας. Ο κύριος στόχος ήταν η διαχείριση της ροής των οχημάτων και η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, δεδομένης της σοβαρότητας του ατυχήματος.

Επέμβαση Πυροσβεστικής και κατάσταση τραυματιών

Στο σημείο της καραμπόλας έφτασαν και διασωστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Θήβα και την Αταλάντη κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο των υπολοίπων αρχών. Ωστόσο, κατά την άφιξή τους, διαπιστώθηκε ότι οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Η άμεση απεγκλωβισμός των ατόμων υποδηλώνει την ταχύτητα ανταπόκρισης των πρώτων που βρέθηκαν στο σημείο ή την ικανότητα των ίδιων των τραυματιών να εξέλθουν από τα οχήματα. Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν σημαντική για την ασφάλεια του χώρου και την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω βοήθειας κρινόταν αναγκαία.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και εργασίες απομάκρυνσης

Λόγω της σοβαρότητας του τροχαίου και της εμπλοκής πέντε αυτοκινήτων, δημιουργήθηκε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Η ουρά των οχημάτων εκτεινόταν σε σημαντικό μήκος, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην κυκλοφορία και την απομάκρυνση των κατεστραμμένων οχημάτων, στο σημείο ενεργεί γερανός. Οι εργασίες απομάκρυνσης των εμπλεκομένων αυτοκινήτων είναι σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ροής των οχημάτων στον οδικό άξονα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos