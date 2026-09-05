«Πώς έγινε έτσι το μετρό της Αθήνας;»: Ένα post προκάλεσε αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις

Ένα post στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «Καλώς ήρθατε στο Μετρό της Αθήνας, εκεί όπου ο χρόνος πεθαίνει, κυριολεκτικά», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Συμέων Ισμαϊλοφ, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα, δημοσίευσε το συγκεκριμένο κείμενο στη σελίδα του στο Instagram, καταγράφοντας στιγμές της καθημερινότητάς του στην πόλη. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Ισμαϊλοφ έθιξε τα προβλήματα και τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εστιάζοντας ειδικότερα στο μετρό της πρωτεύουσας.

Καθημερινές δυσκολίες και αναμονή στα Σαββατοκύριακα

Ο Συμέων Ισμαϊλοφ περιέγραψε την προσωπική του εμπειρία από τις τεράστιες καθυστερήσεις στο μετρό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να στέκεται σε μια αποβάθρα, την οποία παρομοίασε με «καζάνι», για πάνω από 12 λεπτά ένα πρωινό Σαββάτου. Η αναμονή αυτή ήταν για να πραγματοποιήσει μόλις τρεις στάσεις, ένα γεγονός που τον οδήγησε στο να χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «εκεί όπου ο χρόνος πεθαίνει, κυριολεκτικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα, και συγκεκριμένα τα Σάββατα και οι Κυριακές, αποτελούν «ένα σκέτο ανέκδοτο» για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν το μετρό. Όπως ανέφερε, αν κάποιος χάσει το τρένο για ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να αναγκαστεί να περιμένει κοιτάζοντας ένα άδειο τούνελ για 10 έως 18 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναμονής, η αποβάθρα γεμίζει τόσο ασφυκτικά που οι επιβάτες «μόλις και μετά βίας ανασαίνουν», περιγράφοντας μια χαοτική και δυσάρεστη εμπειρία.

Αιφνίδιες απεργίες και η παγίδα του αεροδρομίου

Ένα άλλο σημείο κριτικής που έθιξε ο Συμέων Ισμαϊλοφ αφορά τις «απεργίες-έκπληξη» που αιφνιδιάζουν τους πολίτες και διαταράσσουν την καθημερινότητά τους. Ο χρήστης του Instagram περιέγραψε την κατάσταση όπου κάποιος ξυπνάει, ετοιμάζεται για δουλειά ή για να προλάβει μια πτήση, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρο το σύστημα του μετρό είναι «νεκρό» και δεν λειτουργεί.

Εναλλακτικά, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε ένα «αλλόκοτο τετράωρο παράθυρο» λόγω μιας στάσης εργασίας της τελευταίας στιγμής, δημιουργώντας περαιτέρω αναστάτωση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη «Παγίδα του Αεροδρομίου», όπου η Γραμμή 3, η οποία είναι κρίσιμη για την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, μπορεί να διακοπεί λόγω μιας συνδικαλιστικής κινητοποίησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες ανθρώπους να εγκλωβίζονται με βαριές αποσκευές, χωρίς να υπάρχει «μηδενικό εναλλακτικό σχέδιο» για τη μετακίνησή τους.

Τα «δρομολόγια» του καλοκαιριού και το κόστος

Ο Συμέων Ισμαϊλοφ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση που επικρατεί κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Τότε, ενώ η πόλη «βράζει» από τη ζέστη, αντί να δρομολογούνται περισσότερα κλιματιζόμενα τρένα για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα δρομολόγια μειώνονται «στο απόλυτο ελάχιστο», επιδεινώνοντας τις συνθήκες μετακίνησης σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.

Ο χρήστης του Instagram εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι πολίτες πληρώνουν για κάρτες και εισιτήρια, αλλά ως αντάλλαγμα λαμβάνουν «ατελείωτη αναμονή, υπερφορτωμένα βαγόνια και χαοτική αξιοπιστία». Τόνισε πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα έπρεπε να ενδυναμώνουν μια πόλη και τους κατοίκους της, αντί να τους κρατούν «ομήρους» κάθε Σαββατοκύριακο και αργία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Reader