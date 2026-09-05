Ρωγμές έκλεισαν τη μεγαλύτερη ξύλινη «πράσινη» γέφυρα της Ευρώπης

Μια εντυπωσιακή ξύλινη γέφυρα, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη «πράσινη» στην Ευρώπη, έκλεισε στη Γερμανία μόλις έξι χρόνια μετά την κατασκευή της. Η γέφυρα, που είχε σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε άγρια ζώα να διασχίζουν με ασφάλεια έναν αυτοκινητόδρομο, παρουσίασε ρωγμές στη φέρουσα ξύλινη κατασκευή της, οδηγώντας στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο κάτω από αυτήν για λόγους ασφαλείας.

Εντοπισμός ρωγμών και διακοπή κυκλοφορίας

Οι ρωγμές εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών του Βρανδεμβούργου. Μετά τα ευρήματα αυτά, ο τεχνικός επόπτης δεν επέτρεψε τη διέλευση οχημάτων κάτω από τη γέφυρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των σημείων που έχουν υποστεί ζημιές, τις θέσεις των ρωγμών ή το μέγεθός τους. Τα αίτια του προβλήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η γέφυρα, η οποία ολοκληρώθηκε το 2019, είχε προβλεπόμενη διάρκεια ζωής περίπου 60 ετών. Ωστόσο, η ανάγκη για το κλείσιμό της προέκυψε μόλις έξι χρόνια αργότερα, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την αντοχή και τη συντήρηση της κατασκευής.

Η θέση και ο σκοπός της «πράσινης» γέφυρας

Η συγκεκριμένη κατασκευή βρίσκεται στην περιοχή Thyrow, ανάμεσα στις πόλεις Luckenwalde και Trebbin, εντός του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Πρόκειται για μια «πράσινη γέφυρα», έναν ειδικό τύπο διάβασης που καλύπτεται με χώμα και βλάστηση. Ο πρωταρχικός της στόχος είναι να επιτρέπει σε άγρια ζώα, όπως ελάφια και αγριόχοιρους, να μετακινούνται με ασφάλεια από τη μία πλευρά στην άλλη ενός αυτοκινητοδρόμου, χωρίς να διασχίζουν τον ίδιο τον δρόμο.

Τέτοιες κατασκευές έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της σύνδεσης των οικοσυστημάτων που διακόπτονται από την κατασκευή των δρόμων. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η μετακίνηση των ζώων μεταξύ διαφορετικών περιοχών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η γέφυρα στο Thyrow αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη ξύλινη πράσινη γέφυρα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστος

Η γέφυρα έχει πλάτος περίπου 50 μέτρα, ενώ στην επιφάνειά της έχουν τοποθετηθεί περίπου 2.350 τετραγωνικά μέτρα φυτεμένης έκτασης, η οποία περιλαμβάνει βλάστηση και θάμνους. Κάτω από αυτό το φυσικό «χαλί» βρίσκονται 80 τόξα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από συγκολλητή ξυλεία, ειδικότερα από ξύλο λάρικας. Τα ανοίγματα αυτών των τόξων φτάνουν έως και τα 30 μέτρα, προσφέροντας τη δομική υποστήριξη της γέφυρας.

Η κατασκευή της γέφυρας σχεδιάστηκε για να περνά πάνω τόσο από την παλιά μονής λωρίδας οδό όσο και από τον νέο δρόμο τεσσάρων λωρίδων. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε περίπου στα 8,2 εκατομμύρια ευρώ, με την επιλογή της ξυλείας να αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του αρχικού σχεδιασμού.

Η σημασία της ξυλείας και η πρόκληση της στεγανοποίησης

Η χρήση συγκολλητής ξυλείας στην κατασκευή επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων και σύνθετων φερόντων στοιχείων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο υλικό απαιτεί ιδιαίτερη προστασία από την υγρασία και συνεχή, προσεκτική παρακολούθηση για τη διατήρηση της ακεραιότητάς του. Στην περίπτωση της γέφυρας του Thyrow, η παρουσία μεγάλου όγκου χώματος και βλάστησης ακριβώς πάνω από την ξύλινη κατασκευή καθιστά τη στεγανοποίηση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Παρά την αρχική πρόβλεψη για διάρκεια ζωής περίπου 60 ετών, η γέφυρα χρειάστηκε να κλείσει μόλις έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτή η σημαντική διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής διάρκειας λειτουργίας αποτελεί το κύριο ζήτημα που διερευνάται, καθώς δεν πρόκειται για μια παλιά κατασκευή που πλησίαζε στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta