Μεγάλες πορείες στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 90ης ΔΕΘ

Μεγάλη συμμετοχή καταγράφεται στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Συνδικάτα, αγρότες και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έχουν συγκεντρωθεί, διαδηλώνοντας για μια σειρά αιτημάτων που αφορούν μισθούς, την υγεία και την παιδεία.

Παλμός στις κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από παλμό, καθώς πλήθος κόσμου έχει κατακλύσει τους δρόμους της πόλης. Η παρουσία των διαδηλωτών είναι ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για την έναρξη της 90ης ΔΕΘ και την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με κεντρικό σύνθημα «δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία», εργατικά σωματεία και διάφοροι φορείς, μαζί με συνταξιούχους, φοιτητές και εργαζόμενους, αλλά και οικογένειες με παιδιά, σχημάτισαν νωρίτερα μια μεγάλη «λαοθάλασσα» στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Η συμμετοχή είναι ευρεία, αναδεικνύοντας ένα φάσμα κοινωνικών ομάδων που εκφράζουν τα αιτήματά τους.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι διεκδικήσεις των συγκεντρωμένων επικεντρώνονται σε βασικούς τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Το αίτημα για αύξηση των μισθών είναι κυρίαρχο, ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη για ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων υγείας και παιδείας. Αυτά τα αιτήματα εκφράζονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτών που συμμετέχουν στις πορείες.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να βρεθούν στη Θεσσαλονίκη. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα απαιτούν λύσεις στα δικά τους ζητήματα, τα οποία αφορούν την παραγωγή και την επιβίωσή τους.

Στον αγώνα της διεκδίκησης δίνουν το «παρών» και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Οι συγγενείς μάχονται για τη δικαίωση των θυμάτων, προσθέτοντας μια ακόμα διάσταση στις πορείες που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης.

Τρεις πορείες σε εξέλιξη

Αυτή την ώρα, τρεις διαφορετικές πορείες βρίσκονται σε εξέλιξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η πορεία των συνδικάτων, με τα μπλοκ της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ξεκίνησε από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναμένεται να κινηθεί επί της Εγνατίας Οδού, να συνεχίσει στην οδό Βενιζέλου, κατόπιν στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης και στον Λευκό Πύργο. Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί μέσω της οδού Νικολάου Γερμανού, με τελικό προορισμό την πλατεία της ΧΑΝΘ.

Μια δεύτερη πορεία, στην οποία συμμετέχουν διαδηλωτές από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστές, ξεκίνησε από την Καμάρα. Αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη πορεία βρίσκεται στο ύψος της Αγίας Σοφίας και προβλέπεται να ακολουθήσει τη διαδρομή μέσω της πλατείας Αγίας Σοφίας προς την οδό Τσιμισκή.

Τέλος, η πορεία των διαδηλωτών του ΠΑΜΕ ξεκίνησε από την πλατεία της ΧΑΝΘ. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση πρόκειται να κατευθυνθεί προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της οδού Τσιμισκή.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των πορειών και της παρουσίας πλήθους κόσμου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν τεθεί σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία. Παράλληλα, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σκοπό τη διαχείριση της κίνησης των οχημάτων και την ασφαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.

Με πληροφορίες από: Enikos