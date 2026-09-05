Πέλλα: Τραυματίστηκε 17χρονη σε δασική περιοχή στο Λουτράκι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πέλλα, έπειτα από τον τραυματισμό μιας 17χρονης αλλοδαπής σε δασική περιοχή κοντά στο Λουτράκι. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των αρχών για τη μεταφορά της. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε δυνάμεις, οι οποίες την προσέγγισαν και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ολοκληρώνοντας με ασφάλεια την επιχείρηση διάσωσης.

Άμεση κινητοποίηση μετά τον τραυματισμό

Το περισταστικό έλαβε χώρα σε μια δασική περιοχή που βρίσκεται πλησίον του Λουτρακίου Πέλλας. Η 17χρονη, αλλοδαπής υπηκοότητας, υπέστη τραυματισμό στο πόδι, γεγονός που την καθιστούσε αδύναμη να μετακινηθεί με ασφάλεια από το σημείο. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την ανάγκη για άμεση συνδρομή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ενημέρωση για τον τραυματισμό έφτασε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος γύρω στη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την οργάνωση της επιχείρησης διάσωσης. Η κλήση στο 112 συνέβαλε στον άμεσο γεωεντοπισμό της ανήλικης, επιτρέποντας στις δυνάμεις να γνωρίζουν την ακριβή της θέση.

Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Μετά τον γεωεντοπισμό της 17χρονης, κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τη χρήση δύο οχημάτων. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εκτέλεση της επιχείρησης στην δύσβατη δασική περιοχή. Η ταχύτητα αντίδρασης ήταν καθοριστική για την παροχή βοήθειας στην τραυματισμένη κοπέλα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την 17χρονη, παρά τις πιθανές δυσκολίες του εδάφους. Χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο, τη μετέφεραν με προσοχή και ασφάλεια μακριά από το σημείο του τραυματισμού. Η μεταφορά της ήταν απαραίτητη, καθώς η ίδια δεν μπορούσε να περπατήσει ή να μετακινηθεί μόνη της.

Παράδοση στο ΕΚΑΒ για ιατρική φροντίδα

Αφού οι πυροσβέστες ολοκλήρωσαν τη μεταφορά της τραυματισμένης κοπέλας από τη δασική περιοχή, την οδήγησαν σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο σημείο. Εκεί, την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε κληθεί για να παραλάβει την ανήλικη και να της προσφέρει την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια. Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών ήταν άψογη.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 17χρονη, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η μεταφορά της σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας κρίθηκε αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασής της και την αντιμετώπιση του τραυματισμού στο πόδι. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της ανήλικης.

Ασφαλής κατάληξη της επιχείρησης

Η όλη επιχείρηση διάσωσης, από τη στιγμή του συναγερμού μέχρι την παράδοση της 17χρονης στο ΕΚΑΒ, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια το μεσημέρι του Σαββάτου. Η άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αριδαίας, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, απέτρεψε περαιτέρω επιπλοκές για την τραυματισμένη κοπέλα.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ετοιμότητα των σωστικών συνεργείων να αντιμετωπίζουν περιστατικά σε δύσβατες περιοχές, όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η αποτελεσματική χρήση του συστήματος 112 και ο άμεσος γεωεντοπισμός συνέβαλαν στην ταχεία και επιτυχή έκβαση της διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit