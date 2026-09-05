Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ανάμεσα στα θύματα του τροχαίου στην Αλεξάνδρας

Η 29χρονη κινηματογραφίστρια Μαρία Τσιώλη ήταν ανάμεσα στα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο πρόωρος χαμός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της, οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν την τελευταία της ταινία, «Πέρασμα». Η νεαρή δημιουργός είχε ήδη διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο του κινηματογράφου, με το έργο της να έχει παρουσιαστεί και σε σημαντικές διοργανώσεις.

Το δυστύχημα και ο πρόωρος χαμός

Η είδηση του θανάτου της 29χρονης Μαρίας Τσιώλη, κινηματογραφίστριας και σκηνοθέτιδας, προκάλεσε ανείπωτη θλίψη. Η νεαρή δημιουργός έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Η Μαρία Τσιώλη, παρά το νεαρό της ηλικίας της, είχε ήδη διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο του κινηματογράφου, έχοντας παρουσιάσει έργα της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Η τελευταία ταινία «Πέρασμα»

Το ερχόμενο φθινόπωρο, η Μαρία Τσιώλη σχεδίαζε να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, με τίτλο «Πέρασμα». Η παραγωγή ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα Άγραφα, με τα περισσότερα γυρίσματα να γίνονται στα Μεγάλα Βραγγιανά. Η ιστορία της ταινίας θα επικεντρωνόταν στη ζωή ενός έφηβου βοσκού που ζει στο χωριό.

Παρά τον πρόωρο χαμό της, η οικογένεια της Μαρίας Τσιώλη, καθώς και οι συνεργάτες της, έχουν εκφράσει την επιθυμία τους η ταινία να ολοκληρωθεί. Στόχος τους είναι να υλοποιηθεί σύμφωνα με το όραμα που είχε η ίδια για το έργο, τιμώντας έτσι τη μνήμη και την καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Η δέσμευση του δημάρχου Αγράφων

Την πρόθεση για την ολοκλήρωση της ταινίας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης. Ο δήμαρχος είχε συνομιλήσει με τη Μαρία Τσιώλη και τον παραγωγό Σπύρο Σκάνδαλο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ταινίας, η οποία θα είχε ως χορηγό τον Δήμο Αγράφων.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξης Καρδαμπίκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Υποσχόμαστε, αφού είναι και επιθυμία της μητέρας σου και των συνεργατών σου, να κάνουμε από τη μεριά μας ό,τι χρειαστεί και η ταινία να γυριστεί όπως ακριβώς τη σχεδίασες και την ονειρεύτηκες». Αυτή η δέσμευση υπογραμμίζει τη σημασία που είχε το έργο της νεαρής σκηνοθέτιδας για την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους που την γνώρισαν.

Η καλλιτεχνική πορεία της Μαρίας Τσιώλη

Η Μαρία Τσιώλη είχε ξεκινήσει την πορεία της στον κινηματογράφο από πολύ νεαρή ηλικία. Σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη βραβευμένη ταινία μικρού μήκους «Victoria», σηματοδοτώντας την έναρξη της καλλιτεχνικής της διαδρομής.

Το 2024, η σπουδαστική της ταινία μικρού μήκους «ΑΣΙΣΤ», η οποία αποτέλεσε τη διπλωματική της εργασία για την αποφοίτησή της από τη Σχολή Λυκούργου Σταυράκου, συμμετείχε στο τμήμα «Μικρές Ιστορίες» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών «Νύχτες Πρεμιέρας». Το έργο της είχε ήδη αναγνωριστεί και παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αφοσίωσή της στην τέχνη του κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki