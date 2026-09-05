Καταστηματάρχης στα Χανιά επέστρεψε χιλιάδες ευρώ που βρήκε έξω από το μαγαζί του

Μια πράξη υψηλής εντιμότητας σημειώθηκε στα Χανιά, όταν ένας καταστηματάρχης εντόπισε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό έξω από την επιχείρησή του και φρόντισε για την άμεση επιστροφή του στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Ο Γιώργος Κύρου, ιδιοκτήτης καταστήματος μπουγάτσας, βρήκε τα χρήματα στην είσοδο του μαγαζιού του και, χωρίς δεύτερη σκέψη, περίμενε τους ανθρώπους που τα αναζητούσαν, δηλώνοντας μάλιστα την πρόθεσή του να τα παραδώσει στην Αστυνομία αν δεν εμφανιζόταν κανείς.

Εντιμότητα στην καρδιά των Χανίων

Το περιστατικό που αναδεικνύει την εντιμότητα ενός πολίτη έλαβε χώρα στις αρχές της εβδομάδας, στα Χανιά. Ο Γιώργος Κύρου, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος μπουγάτσας, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, κοντά στο ΚΤΕΛ της πόλης, βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα.

Συγκεκριμένα, εντόπισε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό πεσμένο ακριβώς στην είσοδο της επιχείρησής του. Από την πρώτη στιγμή, φάνηκε ότι τα χρήματα αυτά αποτελούσαν την ημερήσια είσπραξη κάποιας άλλης επιχείρησης, γεγονός που καθιστούσε την απώλειά τους ιδιαίτερα σημαντική για τους ιδιοκτήτες.

Η στάση του καταστηματάρχη μετά τον εντοπισμό

Αντιμέτωπος με το εύρημα, ο κ. Κύρου δεν δίστασε ούτε στιγμή για το τι έπρεπε να κάνει. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η πρώτη του σκέψη ήταν να περιμένει υπομονετικά την εμφάνιση κάποιου που θα αναζητούσε τα χαμένα χρήματα. Η πρόθεσή του ήταν σαφής: να επιστρέψει το ποσό στους νόμιμους κατόχους του.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μπουγάτσας είχε ήδη προνοήσει για την περίπτωση που δεν θα εμφανιζόταν κανείς. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Περιμέναμε να έρθει κάποιος να τα αναζητήσει. Αν δεν ερχόταν κανείς μέχρι να κλείσουμε, θα τα παραδίδαμε στην Αστυνομία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την υπεύθυνη στάση του απέναντι στο εύρημα.

Η επικοινωνία και η διαδικασία επιστροφής

Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να φτάσει η ώρα της παράδοσης των χρημάτων στην Αστυνομία. Το ίδιο μεσημέρι, ο Γιώργος Κύρου δέχθηκε τηλεφώνημα από τους ανθρώπους που αναζητούσαν απεγνωσμένα το χαμένο ποσό. Η επικοινωνία αυτή έδωσε τέλος στην αγωνία των ιδιοκτητών και άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή.

Όπως περιέγραψε ο κ. Κύρου, τους ενημέρωσε να έρθουν στο κατάστημα. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι ιδιοκτήτες των χρημάτων προσήλθαν στην επιχείρηση και παρέλαβαν το ποσό. Ο καταστηματάρχης δεν προχώρησε σε καταμέτρηση των χρημάτων, αλλά τα επέστρεψε ακριβώς στην κατάσταση που τα βρήκε, λέγοντας: «Εμείς όπως τα βρήκαμε έτσι τα δώσαμε».

Το ύψος του χρηματικού ποσού και οι επιβεβαιώσεις

Αν και ο Γιώργος Κύρου δεν μέτρησε το ακριβές χρηματικό ποσό, οι άνθρωποι που το παρέλαβαν τον ενημέρωσαν ότι επρόκειτο για χρήματα από ταμείο επιχείρησης. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε και από γειτονικούς καταστηματάρχες, οι οποίοι ήταν ενήμεροι για το γεγονός.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ποσό που βρέθηκε και επεστράφη φέρεται να ανερχόταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Παρόλο που το ακριβές ύψος του παραμένει άγνωστο, η πράξη της επιστροφής του αναδεικνύει την αξία της ακεραιότητας και της υπευθυνότητας στην καθημερινή ζωή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta