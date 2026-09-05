Ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, αναφέρθηκε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των δύο εξαιρετικά έμπειρων χειριστών να αποτρέψουν την πτώση του F-4 Phantom σε κατοικημένη περιοχή. Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο κ. Φραγκούλης εξήγησε ότι οι πτήσεις επιδείξεων ενέχουν τον κίνδυνο του απρόβλεπτου, λόγω των υψηλών ταχυτήτων σε πολύ χαμηλό ύψος. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Athens Flying Week, με το μοιραίο αεροσκάφος να προσκρούει αρχικά σε μία ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης.

Οι κίνδυνοι των πτήσεων επίδειξης

Ο κ. Φραγκούλης, αναλύοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, υπογράμμισε τη φύση των πτήσεων επιδείξεων. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις του, αυτές οι πτήσεις χαρακτηρίζονται από υψηλές ταχύτητες και διεξάγονται σε πολύ χαμηλό ύψος. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν κατακόρυφα το ρίσκο που εμπεριέχουν και εισάγουν ένα σημαντικό στοιχείο απρόβλεπτου κατά τη διάρκεια των ελιγμών.

Οι συγκεκριμένες επιδείξεις στο Athens Flying Week, το οποίο αποτελεί ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός, προσομοιάζουν τις πραγματικές αναχαιτίσεις. Τέτοιες αναχαιτίσεις πραγματοποιούνται συχνά στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, γεγονός που καθιστά τις ασκήσεις αυτές ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες για τους χειριστές.

Η πορεία της συντριβής και η διασπορά των συντριμμιών

Ο εμπειρογνώμονας αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία του μοιραίου αεροσκάφους πριν από την πτώση του. Το F-4 Phantom προσέκρουσε αρχικά πάνω σε μία ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης, ένα γεγονός που σηματοδότησε την αρχή της συντριβής.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το αεροσκάφος διαλύθηκε σε πολλά κομμάτια. Αυτά τα συντρίμμια διασπάρθηκαν σε μία μεγάλη έκταση, καλύπτοντας έναν κάμπο που βρίσκεται απέναντι από το σημείο της αρχικής πρόσκρουσης. Η τεράστια αυτή διασπορά των συντριμμιών, η οποία εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων, αναμένεται να επηρεάσει τον χρόνο ολοκλήρωσης της έρευνας.

Λόγω της εκτεταμένης διασποράς των κομματιών του αεροσκάφους, ο κ. Φραγκούλης εκτιμά ότι το τελικό πόρισμα των εμπειρότατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας θα καθυστερήσει. Η συλλογή και ανάλυση όλων των στοιχείων από μία τόσο μεγάλη περιοχή απαιτεί χρόνο και σχολαστική εργασία.

Η αυτοθυσία των χειριστών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αυτοθυσία των δύο αδικοχαμένων πιλότων, οι οποίοι επέδειξαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι συγκεκριμένοι χειριστές ανήκαν στην 338 Μοίρα Αναχαίτισης της 117 Πτέρυγας Μάχης, με έδρα την Ανδραβίδα, και διέθεταν τεράστια εμπειρία στις πτήσεις.

Ο πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας τόνισε ότι σε ακραίες καταστάσεις, όπως αυτή της συντριβής, οι χειριστές γίνονται «ένα με το αεροσκάφος». Αυτή η φράση υποδηλώνει την απόλυτη αφοσίωση και τον συγχρονισμό τους με το μέσο που χειρίζονται, ειδικά σε κρίσιμες στιγμές.

Δεδομένου ότι η περιοχή της Τανάγρας περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και κατοικίες, το πρώτο και κύριο μέλημα των πιλότων είναι η αποφυγή της πτώσης του αεροσκάφους πάνω σε κόσμο. Στόχος τους είναι να αποτρέψουν ακόμη πιο τραγικές συνέπειες, θέτοντας τη δική τους διάσωση σε δεύτερη μοίρα, ως πράξη αυτοθυσίας για την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki