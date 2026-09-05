Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phantom II κατέπεσε στην περιοχή της Τανάγρας, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης «Athens Flying Week 2026». Το τραγικό δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο χειριστών του, του Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και του Σμηναγού (Ι) Δ.Π. Μετά το συμβάν, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο χειριστών του F-4 Phantom. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αεροσκάφος, τύπου F-4E Phantom II, ανήκε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης και συμμετείχε ενεργά στο Airshow «Athens Flying Week 2026», μια εκδήλωση που συγκέντρωνε πλήθος κόσμου.

Η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους σημειώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:55 το μεσημέρι. Το σημείο της πτώσης εντοπίστηκε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, στην ευρύτερη περιοχή της Τανάγρας. Οι δύο πιλότοι, ο Επισμηναγός (Ι) Ι.Μ και ο Σμηναγός (Ι) Δ.Π., ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο του δυστυχήματος, επιβεβαιώνοντας τη θλιβερή απώλεια.

Τριήμερο πένθος και διακομιδή των πιλότων

Σε συνέχεια του τραγικού συμβάντος, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού προς τους δύο αδικοχαμένους πιλότους. Το τριήμερο πένθος ξεκίνησε από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δύο χειριστές του μαχητικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την πτώση. Αμέσως μετά την ανάσυρσή τους από το σημείο της συντριβής, μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, βυθίζοντας σε θλίψη τις Ένοπλες Δυνάμεις και το πανελλήνιο.

Διερεύνηση των αιτίων και συγκέντρωση ευρημάτων

Τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II παραμένουν υπό διερεύνηση. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει ανακοινώσει ότι αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναλάβει το έργο της πλήρους διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η επιτροπή θα εξετάσει όλα τα δεδομένα για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, συγκεντρώνονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής στην Τανάγρα. Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια των δύο πιλότων και του αεροσκάφους.

Οι τελευταίες δραματικές στιγμές του Phantom

Το μοιραίο μαχητικό αεροσκάφος συμμετείχε στις επιδείξεις του Athens Flying Week, έχοντας ολοκληρώσει ένα πέρασμα μπροστά από το κοινό, το οποίο παρακολουθούσε τους ελιγμούς των χειριστών. Περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωσή του, το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή της Τανάγρας, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom έχασε ύψος με ταχύτητα, κάνοντας δεξιά στροφή πριν επανατοποθετηθεί για να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Παρόλα αυτά, δεν φαίνεται να είχε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αναφορές υποδεικνύουν ότι οι πιλότοι ενδεχομένως είχαν χρόνο να εκτιναχθούν από το αεροσκάφος, αλλά επέλεξαν να καθυστερήσουν αυτή την ενέργεια, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το μαχητικό δεν θα πέσει στον συγκεντρωμένο κόσμο, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω θύματα.

Τραυματισμός πολιτών από τα συντρίμμια

Εκτός από την τραγική απώλεια των δύο πιλότων, η συντριβή του F-4 Phantom είχε ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό δύο πολιτών. Οι πολίτες αυτοί τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους που εκσφενδονίστηκαν μετά την πτώση στην περιοχή της Τανάγρας. Τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής συγκεντρώνονται για την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με τον τραυματισμό των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Enikos