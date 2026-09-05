Φωτιά στον Νέο Κουβαρά Αττικής: Ένας νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο, ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Νέου Κουβαρά Αττικής, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη γύρω δασική έκταση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, εντοπίστηκε σορός εντός του οχήματος, τα στοιχεία της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο επίγειες όσο και εναέριες.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση κινητοποίηση

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Οι φλόγες, λόγω των συνθηκών, πέρασαν γρήγορα από το όχημα στη γύρω βλάστηση, προκαλώντας την άμεση επέκταση της φωτιάς σε δασική έκταση.

Αμέσως μετά την εκδήλωση του συμβάντος, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποίησε ισχυρές επίγειες δυνάμεις για να σπεύσουν στο σημείο. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς καθιστούσε επιτακτική την άμεση και συντονισμένη επέμβαση για τον περιορισμό της.

Επιχειρησιακή δύναμη και εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν διατεθεί συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο. Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, προσφέροντας επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό στην προσπάθεια κατάσβεσης. Συνολικά, 15 οχήματα της Πυροσβεστικής συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις, μεταφέροντας νερό και εξοπλισμό.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης και υδροφόρες του Δήμου Σαρωνικού. Η συνδρομή των τοπικών αρχών κρίνεται σημαντική για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής, παρέχοντας επιπλέον μέσα για την αντιμετώπιση των φλογών.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή όπου έχει επεκταθεί η πυρκαγιά. Η συμβολή των εναέριων μέσων είναι καθοριστική για την προσβολή της φωτιάς από ψηλά, ειδικά σε δυσπρόσιτα σημεία της δασικής έκτασης.

Εντοπισμός σορού εντός του οχήματος

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν μια σορό εντός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο εντοπισμός έγινε καθώς οι φλόγες περιορίζονταν και οι πυροσβέστες προχωρούσαν στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα στοιχεία της σορού παραμένουν μέχρι στιγμής αγνώστων στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίηση του ατόμου που βρέθηκε νεκρό μέσα στο όχημα.

Ο εντοπισμός της σορού προσθέτει μια τραγική διάσταση στο συμβάν, καθώς η πυρκαγιά δεν προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και καταστροφή της βλάστησης, αλλά είχε και ανθρώπινο κόστος. Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη της κατάσβεσης και οι προσπάθειες περιορισμού

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, συνεχίζουν τις εντατικές προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της φωτιάς. Η μάχη με τις φλόγες είναι σκληρή, καθώς η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε δασική έκταση, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα απαιτητικό.

Οι 45 πυροσβέστες, με την υποστήριξη των 15 οχημάτων και των δύο πεζοπόρων τμημάτων, εργάζονται αδιάκοπα στο έδαφος, ενώ τα δύο αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις από αέρος. Ο συντονισμός των δυνάμεων είναι κρίσιμος για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου. Η προτεραιότητα είναι ο άμεσος περιορισμός της φωτιάς ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επέκτασή της και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κουβαρά Αττικής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis