Οι αγρότες στον Λευκό Πύργο ενόψει της 90ης ΔΕΘ: «Κουραστήκαμε να ακούμε υποσχέσεις»

Δυναμικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι στη Θεσσαλονίκη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στον Λευκό Πύργο. Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις κούφιες υποσχέσεις και ζητούν άμεσες λύσεις για την επιβίωσή τους. Οι κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα ενόψει της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι κινητοποιήσεις ενόψει της 90ης ΔΕΘ

Με δυναμικό τρόπο εκδηλώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς πλησιάζει η έναρξη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στον Λευκό Πύργο, το ιστορικό σύμβολο της πόλης, έχουν παραταχθεί τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, δημιουργώντας μια εικόνα έντονης διαμαρτυρίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επαγγελματίες από ολόκληρο τον πρωτογενή τομέα, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Η παρουσία τους είναι μαζική και συμβολίζει την ενότητα των παραγωγών απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση

Οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι η επιβίωσή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Όπως δηλώνουν, έχουν κουραστεί να ακούν κούφιες υποσχέσεις και ζητούν πλέον συγκεκριμένες και αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματά τους, αντί για λόγια χωρίς αντίκρισμα.

Οι αγρότες έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη με «μικρό καλάθι», μια έκφραση που υποδηλώνει τις χαμηλές προσδοκίες τους από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, καθώς η εμπειρία τους έχει δείξει ότι οι υποσχέσεις συχνά δεν υλοποιούνται. Η απαίτησή τους για άμεσες ενέργειες και όχι για περαιτέρω αναβολές είναι σαφής.

Η ερημοποίηση της υπαίθρου και οι επιπτώσεις

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, αναφέρθηκε εκτενώς στο φαινόμενο της ερημοποίησης της υπαίθρου. Ο κ. Τζέλλας υπογράμμισε ότι η εγκατάλειψη της αγροτιάς έχει ως άμεση συνέπεια την ερήμωση των αγροτικών περιοχών, με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης, ο αγροτοσυνδικαλιστής ανέφερε την Καρδίτσα, όπου έχουν κλείσει δεκαέξι σχολικές μονάδες. Αυτό, όπως τόνισε, αποτελεί σαφή ένδειξη της πολιτικής που εφαρμόζεται και η οποία οδηγεί στην ερήμωση του κάμπου, αφήνοντας πίσω της εγκαταλελειμμένες κοινότητες και μειωμένο πληθυσμό.

Ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις

Σε δηλώσεις του, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης έθιξε σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Ο κ. Ανεστίδης δήλωσε ότι η κυβέρνηση «κατάφερε να μας κλέψει τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Διευκρίνισε επίσης ότι τα χρήματα των επιδοτήσεων δεν προέρχονται από την τσέπη των συμπολιτών, όπως ενδεχομένως κάποιοι νομίζουν. Αντιθέτως, τόνισε ότι πρόκειται για ανταποδοτικά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξήγησε ότι η Ελλάδα δίνει χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΦΠΑ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιστρέφει στους αγρότες με τη μορφή επιδοτήσεων.

Ο κ. Ανεστίδης κατηγόρησε επιπλέον την κυβέρνηση ότι «κατάφερε να κουκουλώσει όλα τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ». Τέλος, αναφέρθηκε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει ακόμη το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Με πληροφορίες από: Enikos