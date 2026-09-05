Τραυματισμός εργατών στην Τανάγρα από θραύσματα Phantom

Δύο εργάτες τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τανάγρας. Το περιστατικό συνέβη όταν χτυπήθηκαν από θραύσματα ενός μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη. Τα κομμάτια του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση μετά την πρόσκρουση, προκαλώντας τους τραυματισμούς στους δύο άνδρες.

Η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στην Τανάγρα

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην Τανάγρα, όπου το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχε σε πτήσεις στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Η συντριβή του αεροσκάφους είχε ως αποτέλεσμα μια τραγική κατάληξη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η πρόσκρουση του Phantom ήταν τόσο σφοδρή που κομμάτια του εκτινάχθηκαν με μεγάλη δύναμη. Αυτά τα θραύσματα διασκορπίστηκαν σε μία ευρεία περιοχή γύρω από το σημείο της συντριβής.

Η εκτόξευση θραυσμάτων σε μεγάλη απόσταση

Από την ένταση της πρόσκρουσης, κομμάτια του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο που συνετρίβη. Η μεγάλη απόσταση στην οποία έφτασαν τα θραύσματα υπογραμμίζει την ισχύ του συμβάντος και τον κίνδυνο που δημιούργησε για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Τα εκτινασσόμενα κομμάτια του Phantom ήταν αυτά που προκάλεσαν τους τραυματισμούς στους δύο εργάτες, οι οποίοι βρέθηκαν στην πορεία τους.

Οι τραυματίες εργάτες και η κατάσταση της υγείας τους

Οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν είναι εργάτες, ηλικίας περίπου 40 ετών. Δέχτηκαν χτυπήματα στην πλάτη από τα θραύσματα του αεροσκάφους, τα οποία εκτοξεύτηκαν μετά τη συντριβή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα τραύματα που υπέστησαν οι δύο εργάτες χαρακτηρίζονται ως ελαφρά. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά το ατυχές περιστατικό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr