Ο Γκασλί πήρε την pole στη Μόντσα, πρώτη για την Alpine

Ο Πιερ Γκασλί έγραψε ιστορία στον «Ναό της Ταχύτητας» στη Μόντσα, κατακτώντας την πρώτη pole position της καριέρας του στο Grand Prix της Ιταλίας. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί παράλληλα και την παρθενική pole για την Alpine ως κατασκευαστή στο πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Γάλλος οδηγός θα εκκινήσει από την πρώτη γραμμή στον κύριο αγώνα της Κυριακής, αφήνοντας πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Το «θαύμα» του Γκασλί και η πρώτη pole της Alpine

Ο Πιερ Γκασλί διέλυσε όλα τα προγνωστικά, προσφέροντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στη Formula 1. Η επιτυχία του ήρθε μία ημέρα μετά τη θυελλώδη αντιπαράθεση του Φλάβιο Μπριατόρε με τη McLaren στη συνέντευξη Τύπου, με την Alpine να δίνει έτσι την πιο εκκωφαντική απάντηση μέσα στην πίστα. Η pole position του Γάλλου οδηγού είναι ένα ορόσημο τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του.

Ο Γκασλί επέστρεψε στη Μόντσα έξι χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική νίκη της καριέρας του στην ιταλική πίστα. Η κατάκτηση της pole position εκεί, όπου είχε πανηγυρίσει στο παρελθόν, προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην επίδοσή του.

Η κυριαρχία του Γάλλου στις κατατακτήριες

Ο Γάλλος οδηγός έδειξε εξαιρετικό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, παραμένοντας σταθερά στις πρώτες θέσεις. Στο Q1, ο Πιερ Γκασλί σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στη Μόντσα με 1:22.612, αφήνοντας για ελάχιστα δευτερόλεπτα πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν κατά 0.019 δευτερόλεπτα πιο αργός. Ο Γκασλί ξεχώρισε με ένα «άπιαστο» sector 2 στην προσπάθειά του.

Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, ο Γκασλί σημείωσε χρόνο 1:21.786. Με αυτή την επίδοση, ανέβηκε από την τρίτη στην πρώτη θέση, επικρατώντας του Τζορτζ Ράσελ της Mercedes για μόλις 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Ράσελ πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Γάλλο.

Οι θέσεις των κορυφαίων και οι εκπλήξεις

Πίσω από τον Γκασλί και τον Ράσελ, στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Όσκαρ Πιάστρι με χρόνο 1:21.966. Ο Αυστραλός της McLaren στάθηκε τυχερός που διατήρησε τη θέση του, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τελευταίο γρήγορο γύρο του μετά από μπλοκάρισμα στην πρώτη στροφή. Ωστόσο, η θέση του στο grid της Κυριακής δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς κλήθηκε από τους αγωνοδίκες για παρεμπόδιση του Λίαμ Λόσον κατά τη διάρκεια του Q2.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari θα παραταχθούν πίσω από τον Πιάστρι, με τον Σαρλ Λεκλέρ να επικρατεί αυτή τη φορά του Λιούις Χάμιλτον για την 4η και 5η θέση αντίστοιχα, μπροστά στους τιφόζι. Ο Μαξ Φερστάπεν περιορίστηκε στην 6η θέση, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά στον ασύρματο τη δυσφορία του για την ισορροπία της Red Bull.

Η διπλή παρουσία της Alpine και οι υπόλοιποι

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, σημείωσε τον 7ο χρόνο στις κατατακτήριες, όντας μάλιστα ο ταχύτερος στο Q2 με 1:21.882. Ωστόσο, θα εκκινήσει από την ουρά του grid λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα. Αυτό ευνοεί τον Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος ολοκλήρωσε το Q3 στην 8η θέση, επισφραγίζοντας έναν ονειρικό θρίαμβο για την Alpine με διπλή παρουσία στη δεκάδα. Ο Κολαπίντο είχε τερματίσει 4ος στο Q1.

Αντίθετα, ο Λάντο Νόρις είχε μια πολύ κακή περίοδο μένοντας στην 9η θέση, ελάχιστα μπροστά από τον εντυπωσιακό Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, ο οποίος είχε τερματίσει 5ος στο Q1. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο έφτασε μια ανάσα από το να πετάξει εκτός Q3 τον Χάμιλτον, αλλά έμεινε τελικά 11ος με την Audi, μόλις 0,001 δλ. πίσω από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Όλιβερ Μπέρμαν κατέλαβε τη 12η θέση για τη Haas, μπροστά από τη δεύτερη Audi του Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Λίαμ Λόσον έμεινε 14ος μετά το συμβάν με τον Πιάστρι, ενώ κουβαλάει και ο ίδιος ποινή κινητήρα. Πίσω του βρέθηκαν ο Κάρλος Σάινθ με τη Williams και ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas.

Η ψυχρολουσία της Aston Martin στο Q1

Στο Q1, η απόλυτη ψυχρολουσία ανήκε στην Aston Martin. Παρά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις σε σασί και κινητήρα, οι οδηγοί της ομάδας, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, αποκλείστηκαν από την πρώτη περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών. Αυτό αποτέλεσε μια σημαντική απογοήτευση για την ομάδα.

Εκτός Q1 βρέθηκαν επίσης οι Βάλτερι Μπότας, Σέρχιο Πέρεζ, Άλεξ Άλμπον και Γιούκι Τσουνόντα. Η μάχη της πρόκρισης στην τελική δεκάδα κρίθηκε σε λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα, με πολλούς οδηγούς να δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση στα επόμενα στάδια των κατατακτήριων. Ο κύριος αγώνας στη Μόντσα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko