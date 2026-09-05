Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου από όπου ξεκίνησε η φωτιά στον Νέο Κουβαρά

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 05.09.2026 στον Νέο Κουβαρά Αττικής, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου από το οποίο ξεκίνησαν οι φλόγες βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του. Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης, με τις συνθήκες του θανάτου του να παραμένουν υπό διερεύνηση. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από το ΙΧ αυτοκίνητο, επεκτάθηκε στη συνέχεια σε παρακείμενη δασική έκταση, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο εντοπισμός της σορού

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στον Κουβαρά. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε μέσα στο ΙΧ η σορός του άνδρα. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο ο εντοπισμός της σορού αγνώστων στοιχείων εντός του αυτοκινήτου προσέθεσε μια τραγική διάσταση στο περιστατικό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η σορός εντοπίστηκε εντός του οχήματος, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες και ήταν το σημείο εκκίνησης της πυρκαγιάς.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:15 το απόγευμα του Σαββάτου, επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη στον Νέο Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από το ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν στο σημείο.

Οι φλόγες, λόγω και των συνθηκών, επεκτάθηκαν γρήγορα από το όχημα σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας διαστάσεις και απειλώντας την περιοχή. Αυτή η εξάπλωση οδήγησε σε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς υπήρχε κίνδυνος οι φλόγες να εξαπλωθούν ακόμη περισσότερο.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στον Νέο Κουβαρά, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 45 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν από 15 οχήματα. Επιπλέον, δύο ομάδες πεζοπόρων, προερχόμενες από την 1η ΕΜΟΔΕ, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, επιχειρώντας σε δύσβατα σημεία.

Από αέρος, η μάχη με τις φλόγες ενισχύθηκε με τη συμμετοχή δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Σαρωνικού, παρέχοντας υδροφόρες για την ανεφοδιασμό των επίγειων δυνάμεων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η διερεύνηση των αιτιών

Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό της σορού, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, με σκοπό να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια τόσο της εκδήλωσης της πυρκαγιάς όσο και των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο οδηγός του οχήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην τραγική αυτή υπόθεση. Η προσοχή των αρχών εστιάζεται στην πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα από το σημείο της πυρκαγιάς επί της οδού Μιχαήλ Γκίνη.

Ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η περιοχή του Νέου Κουβαρά, όπως και ευρύτερα η Αττική, βρισκόταν την ημέρα της πυρκαγιάς σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είχε χαρακτηριστεί ως κατηγορία 4, γεγονός που υπογράμμιζε την επικινδυνότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο υψηλός αυτός δείκτης κινδύνου συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση των φλογών από το αρχικό σημείο εκδήλωσης, το ΙΧ αυτοκίνητο, προς τη δασική έκταση. Αυτό κατέστησε το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πυροσβέστες και τις υποστηρικτικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos