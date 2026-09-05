Τραγική κατάληξη είχε το δυστύχημα με τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026. Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους εντοπίστηκαν νεκροί, προκαλώντας θλίψη και άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2026, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν το σόου.

Εντοπισμός και ταυτότητα των χειριστών

Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαιναν στο μοιραίο F-4 Phantom εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σοροί τους βρέθηκαν μακριά από τα συντρίμμια του μαχητικού αεροσκάφους. Οι δύο πιλότοι ανήκαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης, με έδρα την Ανδραβίδα.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι χειριστές δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εκτίναξης. Δεν υπήρξε καμία μαρτυρία από τις Αρχές που να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Η στιγμή της συντριβής και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το Phantom φέρεται να παρουσίασε καπνούς πριν από την πτώση του. Αμέσως μετά, άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος και τελικά συνετρίβη.

Από τις πρώτες πληροφορίες, προκύπτει ότι το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο. Οι έρευνες για τα ακριθωμένα αίτια της συντριβής βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού να είναι σε εξέλιξη.

Άμεσες αντιδράσεις και κινητοποίηση

Η είδηση του δυστυχήματος προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μόλις πληροφορήθηκε για το συμβάν, ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του σε κοινωνική εκδήλωση στη Μεθώνη της Μεσσηνίας, στην Πελοπόννησο, και επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βρίσκεται καθ' οδόν για την Αθήνα. Μαζί του βρίσκεται και ο Αρχηγός ΓΕΑ.

Η επιτροπή διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της, έχοντας στη διάθεσή της αρκετά στοιχεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της διοργανώτριας αρχής της εκδήλωσης, καθώς και από λοιπούς παριστάμενους, από τα οποία ενδέχεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Παράλληλα, φως στα αίτια του δυστυχήματος ενδέχεται να ρίξουν οι συνομιλίες από το F-4 Phantom με τον πύργο ελέγχου, ιδιαίτερα αν αναφέρθηκε κάποια βλάβη ή ένδειξη στο κόκπιτ.

Επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς

Αμέσως μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο διαφορετικά σημεία, λόγω του ότι το αεροσκάφος είχε κοπεί στα δύο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μονάδες του ΕΚΑΒ. Συνολικά, επιχειρούν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ, καθώς και 36 οχήματα. Η εικόνα της πυρκαγιάς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, είναι βελτιωμένη.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Οι έρευνες στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Gazzetta