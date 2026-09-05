Βαρύ κλίμα στη ΔΕΘ λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Τανάγρα – Ακυρώνονται παράλληλες εκδηλώσεις

Βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί στη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά το τραγικό δυστύχημα με την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός επισμηναγού και ενός σμηναγού, προκαλώντας θλίψη και οδηγώντας σε σημαντικές ακυρώσεις εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ακυρώσεις εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη

Μετά το τραγικό συμβάν στην Τανάγρα, δόθηκε κεντρική εντολή από τη Νέα Δημοκρατία για την ακύρωση όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί και ήταν τύπου πάρτι. Η εντολή αυτή αφορά και λοιπές παράλληλες εκδηλώσεις που θα λάμβαναν χώρα πριν από την κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, η ακύρωση αφορά ένα ευρύ φάσμα παράλληλων εκδηλώσεων, με στόχο να τηρηθεί πένθος και να εκφραστεί ο σεβασμός στα θύματα του δυστυχήματος. Εξαιρείται το δείπνο που είχε προγραμματιστεί πριν από την κεντρική εκδήλωση-ομιλία, το οποίο δεν ακυρώνεται.

Αναβολή δείπνου από τον Βασίλη Κικίλια

Στο ίδιο πλαίσιο του βαρύ κλίματος, ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, προχώρησε στην αναβολή ενός τραπεζιού που είχε οργανώσει. Το συγκεκριμένο δείπνο είχε προγραμματιστεί για απόψε και θα συμμετείχαν βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Η απόφαση αυτή του υπουργού εντάσσεται στις γενικότερες κινήσεις σεβασμού και πένθους που ακολουθούνται μετά το τραγικό δυστύχημα των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα.

Η ομιλία του πρωθυπουργού και η αναφορά στο δυστύχημα

Παρά το τραγικό δυστύχημα στο air show της Τανάγρας, διευκρινίστηκε ότι δεν θα υπάρξει αναβολή της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού στη 90η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ωστόσο, έχει γίνει γνωστό ότι ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο συμβάν κατά την έναρξη της ομιλίας του. Η αναφορά αυτή αναμένεται να αποτελέσει φόρο τιμής στα θύματα και να εκφράσει τη θλίψη της πολιτείας για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εσπευσμένη επιστροφή του Νίκου Δένδια στην Αθήνα

Σε μια άλλη εξέλιξη που σχετίζεται με το δυστύχημα του «Phantom» στην Τανάγρα, ο Νίκος Δένδιας αναχώρησε εσπευσμένα από τη ΔΕΘ. Ο κ. Δένδιας επέστρεψε άμεσα στην Αθήνα, λόγω του τραγικού συμβάντος.

Η άμεση επιστροφή του υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση διαχείριση και ενημέρωση σχετικά με το δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Άλλες πολιτικές δηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ

Πέρα από τις εξελίξεις που αφορούν το δυστύχημα στην Τανάγρα, το πολιτικό σκηνικό στη ΔΕΘ περιλαμβάνει και άλλες δηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, σχολίασε τις δηλώσεις της κας Βούλτεψη σχετικά με «εγκύους δασκάλους» στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «τα κενά τα εγκυμονεί η κυβερνητική ανεπάρκεια», απαντώντας στο «παραλήρημα» της κας Βούλτεψη. Επίσης, η κα Δούρου δήλωσε ότι θα παρουσιάσουν «σπουδαίες προτάσεις» στη ΔΕΘ και τόνισε ότι έχουν «συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»».

Με πληροφορίες από: Topontiki