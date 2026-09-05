Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που κατέπεσε στην Τανάγρα

Δύο πιλότοι του Phantom εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους στην Τανάγρα. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επιδείξεων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συντριβή και οι συνέπειες

Το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε αποθήκες εργοστασίου αγροτικών προϊόντων, όπως δείχνουν πλάνα του Orange Press Agency. Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Phantom έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Λόγω της κατάστασης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, καθώς και στην επαρχιακή οδό Οινόης στο ύψος της Οινόης. Αναφορές κάνουν λόγο επίσης για πρόσκρουση κομματιών του Phantom σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι στιγμές πριν την πτώση

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το Phantom έχασε ύψος με ταχύτητα, ενώ εκτελούσε δεξιά στροφή πριν επανατοποθετηθεί για να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Δεν φάνηκε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα πριν την απώλεια ύψους. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που βρέθηκε στο σημείο μετέδωσε ότι το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος.

Η επίδειξη των αεροσκαφών της αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη μοιραία συντριβή.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Για την κατάσβεση της φωτιάς που προκλήθηκε, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκτέλεσε ρίψεις νερού. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με το αν οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα, λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week.

Με πληροφορίες από: reader.gr