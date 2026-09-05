Αναβολή σημειώθηκε στη δίκη που αφορά την υπόθεση της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα, η οποία φέρεται να κρατούνταν νεκρή στο σπίτι της για περίπου δέκα χρόνια. Η 68χρονη κατηγορούμενη, κόρη της υπερήλικης, ομολόγησε ότι διατηρούσε τη νεκρή μητέρα της στην κατοικία τους με σκοπό να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της. Η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο Πλημμελειοδικείο.

Η ομολογία της κατηγορούμενης και ο λόγος

Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της. Σύμφωνα με την ομολογία της, ο λόγος για αυτή την πράξη ήταν η επιθυμία της να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας της. Η υπερήλικη γυναίκα κρατούνταν νεκρή στο σπίτι της στον Μαραθώνα για περίπου μια δεκαετία, όπως η ίδια η κόρη της παραδέχτηκε.

Το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται η 68χρονη και ο γιος της είναι η εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού. Τα οστά της υπερήλικης μητέρας της κατηγορούμενης βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών.

Η ανακάλυψη των οστών και η καταγγελία

Τα ευρήματα, δηλαδή τα οστά της υπερήλικης, εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Η ανακάλυψη έγινε σε έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα. Η αποκάλυψη της υπόθεσης προέκυψε μετά από καταγγελία της εγγονής της υπερήλικης.

Η εγγονή φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εδώ και μία δεκαετία δεν είχε καμία επαφή με τη γιαγιά της, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών και τον έλεγχο της κατοικίας, όπου και βρέθηκαν τα οστά. Η καταγγελία της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Η στάση του εγγονού και η συνέχεια της έρευνας

Σε αντίθεση με την ομολογία της μητέρας του, ο εγγονός της υπερήλικης αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη της εξαφάνισης του νεκρού. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, έχει ήδη ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών που βρέθηκαν. Σκοπός της εξέτασης είναι ο προσδιορισμός της ηλικίας της υπερήλικης κατά τον θάνατό της, καθώς και ο ακριβής χρόνος του θανάτου της. Τα αποτελέσματα της ανθρωπολογικής εξέτασης αναμένεται να είναι καθοριστικά για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Πιθανή κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου

Βάσει των ευρημάτων και των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να αποδοθεί στους δύο συλληφθέντες και χρονικά προσδιορισμένη κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Αυτή η κατηγορία σχετίζεται με την παράνομη είσπραξη της σύνταξης της νεκρής ηλικιωμένης για το διάστημα που η σορός της κρατούνταν στο σπίτι.

Επισημαίνεται ότι το αδίκημα της απάτης ενδέχεται να αποδοθεί στην κακουργηματική του μορφή. Αυτό θα συμβεί εφόσον το συνολικό ποσό της απάτης, δηλαδή οι συντάξεις που εισπράχθηκαν παράνομα, υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα προκύψουν από την περαιτέρω έρευνα και την ανθρωπολογική εξέταση.

Με πληροφορίες από: Reader