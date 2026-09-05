Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για τις απογευματινές συγκεντρώσεις και πορείες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 17:00, με το ιστορικό κέντρο να βρίσκεται υπό αστυνομικό κλοιό από τις 16:00 και μετά.

Σημειώνεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή τρακτέρ εντός του αστικού ιστού της πόλης, προσδίδοντας ένα νέο χαρακτηριστικό στις καθιερωμένες διαδηλώσεις.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η αστυνομική παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με περίπου 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το προσωπικό αυτό έχει αναπτυχθεί για την ασφάλεια των διαδηλώσεων και την ομαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων, οι οποίες αναμένονται να προσελκύσουν πλήθος κόσμου.

Από τις 16:00 και μετά, το ιστορικό κέντρο της πόλης θα τεθεί ουσιαστικά σε αστυνομικό κλοιό, με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί μπλε μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από κρίσιμα σημεία, ενώ αναμένεται να αναπτυχθούν περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ

Μία από τις σημαντικότερες συγκεντρώσεις είναι αυτή των αγροτών και των εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 στον Λευκό Πύργο. Αυτό το συλλαλητήριο αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός, καθώς είναι το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιείται εν μέσω ΔΕΘ με την παρουσία τρακτέρ στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει σε συνεννόηση των αγροτών με την Ελληνική Αστυνομία, περίπου 20 έως 30 τρακτέρ αναμένεται να κινηθούν στην πόλη. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει έναν ξεχωριστό τόνο στις φετινές κινητοποιήσεις.

Κινητοποιήσεις εργαζομένων και συνδικάτων

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και σωματείων εργαζομένων. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση θα λάβει χώρα στον άξονα της πλατείας ΧΑΝΘ, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από διάφορους κλάδους εργαζομένων.

Στις 18:00, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) και διάφορα εργατικά συνδικάτα θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αριστοτέλους, μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας το κύμα των διαμαρτυριών.

Συγκέντρωση του αντιεξουσιαστικού χώρου

Την ίδια ώρα, στις 18:00, λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία Αριστοτέλους, στην περιοχή της Καμάρας, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου. Μαζί τους θα βρίσκονται και εκπρόσωποι της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, προσθέτοντας μια ακόμη φωνή στις απογευματινές κινητοποιήσεις.

Η κοινή πορεία προς τη Νότια Πύλη της ΔΕΘ

Όλες οι απογευματινές συγκεντρώσεις, μετά την ολοκλήρωση των αρχικών τους σταθμών, αναμένεται να κινηθούν στη συνέχεια προς την ευρύτερη περιοχή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το τελικό σημείο συνάντησης και κατάληξης των πορειών έχει οριστεί στην είσοδο της Νότιας Πύλης της ΔΕΘ, όπου αναμένεται να κορυφωθούν οι διαμαρτυρίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki