Φωτιά στην Ορεστιάδα: Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης στον Βάλτο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος, στην Ορεστιάδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης ο Δήμος Ορεστιάδας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η είδηση για την πυρκαγιά στην Ορεστιάδα έγινε γνωστή στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου. Αμέσως σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Βάλτος έσπευσαν 23 πυροσβέστες, οι οποίοι ενισχύθηκαν από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο, επιχειρώντας την κατάσβεση από το έδαφος.

Εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Για την ενίσχυση του έργου των επίγειων δυνάμεων, κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν τρία αεροσκάφη, τα οποία επιχειρούν πάνω από την πληγείσα αγροτοδασική έκταση.

Παράλληλα, ένα ελικόπτερο συνδράμει επίσης στις προσπάθειες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ρίψεων και συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς. Η συντονισμένη δράση των εναέριων και επίγειων μέσων κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από τοπικούς φορείς και στρατό

Πέρα από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στο έργο της κατάσβεσης προσφέρουν σημαντική βοήθεια και άλλοι φορείς. Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει κινητοποιηθεί, διαθέτοντας μηχανήματα έργου και υδροφόρες, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Ανάλογη υποστήριξη παρέχει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το οποίο επίσης έχει διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Διερεύνηση αιτιών και κατηγορία κινδύνου

Στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σκοπός της παρουσίας του κλιμακίου είναι η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι για το Σάββατο, η ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την άμεση και συντονισμένη αντίδραση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader