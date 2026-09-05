Μαραθώνας: Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την ταφή της υπερήλικης

Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από το Πλημμελειοδικείο η δίκη μιας 68χρονης γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση. Οι δύο κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σορό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης.

Τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας, στην περιοχή του Μαραθώνα, μετά από σχετική έρευνα των αρχών.

Η ανακάλυψη των οστών

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε μετά από καταγγελία που είχε υποβάλει η εγγονή της υπερήλικης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγγονή φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εδώ και μία δεκαετία δεν είχε καμία απολύτως επαφή με τη γιαγιά της, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και την επακόλουθη έρευνα στο σπίτι.

Οι κατηγορίες και οι ομολογίες

Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της. Ως κίνητρο για την πράξη της φέρεται να δήλωσε ότι ήθελε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της θανούσας μητέρας της. Από την άλλη πλευρά, ο εγγονός της υπερήλικης, δηλαδή ο γιος της 68χρονης, αρνείται κατηγορηματικά κάθε συμμετοχή στην πράξη της ταφής.

Η συνέχεια της έρευνας

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου και της ταφής. Ήδη, έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών που βρέθηκαν.

Στόχος της ανθρωπολογικής εξέτασης είναι ο ακριβής προσδιορισμός της ηλικίας της υπερήλικης κατά τον θάνατό της, καθώς και ο χρόνος που επήλθε ο θάνατος. Τα αποτελέσματα αυτά είναι κρίσιμα για την απόδοση μιας χρονικά προσδιορισμένης κατηγορίας για απάτη σε βάρος του Δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Το αδίκημα της απάτης ενδέχεται να αποδοθεί στην κακουργηματική του μορφή, εφόσον το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr