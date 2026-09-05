Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όπου διεξάγεται η Athens Flying Week 2026, μετά τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom F-4. Το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν τις 15:00 στον χώρο του αεροδρομίου, τυλιγμένο στις φλόγες, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από το σημείο της πτώσης, προκαλώντας άμεσα αγωνία στο πλήθος που παρακολουθούσε την επίδειξη.

Η πτώση του Phantom F-4

Το δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος, τύπου Phantom F-4, είχε απογειωθεί και πραγματοποιήσει τους πρώτους ελιγμούς του πάνω από την περιοχή της Τανάγρας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Athens Flying Week. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος κινήθηκε παράλληλα με τον διάδρομο με μεγάλη ταχύτητα, όπως συνηθίζεται στις αεροπορικές επιδείξεις.

Λίγο πριν τις 15:00, και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως, το μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε. Η στιγμή της πτώσης ήταν ορατή στους χιλιάδες θεατές που είχαν συγκεντρωθεί στην Τανάγρα για να παρακολουθήσουν το σόου, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι αντιδράσεις του πλήθους

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή της συντριβής, αποτυπώνοντας παράλληλα και την αντίδραση των παρευρισκομένων. Ο εκφωνητής της Athens Flying Week περιέγραφε εκείνη τη στιγμή την πορεία του αεροσκάφους, καλώντας τον κόσμο να παρακολουθήσει το Phantom που κινούνταν παράλληλα με τη γραμμή του ορίζοντα.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροσκάφος χάθηκε από τον ορίζοντα και έπεσε, με αποτέλεσμα να ακουστούν από το πλήθος οι φωνές των θεατών που αντιλήφθηκαν αμέσως το συμβάν. Η αεροπορική επίδειξη μετατράπηκε ξαφνικά σε σκηνή αγωνίας για τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.

Άμεση κινητοποίηση και πρώτες πληροφορίες

Αμέσως μετά την πτώση του Phantom F-4, ξέσπασε φωτιά στο σημείο της συντριβής, με το αεροσκάφος να τυλίγεται στις φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή. Οι Αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα, σπεύδοντας στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την έναρξη των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το αεροσκάφος φέρεται να ανήκει στην 338 Μοίρα της Ανδραβίδας. Ωστόσο, οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες, όπως και η κατάσταση των δύο χειριστών του μαχητικού αεροσκάφους.

Αναμονή για επίσημες ανακοινώσεις

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το συμβάν τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για τα αίτια της πτώσης βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος Phantom F-4.

Η αγωνία παραμένει έντονη για την κατάσταση της υγείας των δύο χειριστών του αεροσκάφους, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τις οικογένειές τους, οι οποίες περιμένουν νεότερα για την εξέλιξη του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta