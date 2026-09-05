Συναγερμός στα Ιωάννινα για ύποπτα δοχεία με σήμανση ραδιενέργειας

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πόλη των Ιωαννίνων, μετά τον εντοπισμό δύο ύποπτων δοχείων. Τα συγκεκριμένα δοχεία, τα οποία βρέθηκαν στην οδό Πουτέτση, φέρουν εμφανή σήμανση που παραπέμπει σε ραδιενεργό υλικό, γεγονός που οδήγησε στην άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

Εντοπισμός και άμεση κινητοποίηση

Το περιστατικό ήρθε στο φως περίπου στις 13:30 το μεσημέρι, όταν ένας πολίτης που εντόπισε τα δύο δοχεία, επικοινώνησε αμέσως με τον αντιδήμαρχο Πέτρο Παλάσχα. Ο πολίτης ενημέρωσε τον αντιδήμαρχο για την ύποπτη σήμανση των δοχείων, προκαλώντας την άμεση αντίδραση.

Ο αντιδήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσε στη συνέχεια τον δήμαρχο της πόλης, καθώς και τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Η ενέργεια αυτή ήταν επιβεβλημένη, καθώς η περισυλλογή και η διαχείριση υλικών που ενδέχεται να είναι ραδιενεργά δεν αποτελεί αρμοδιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό από ειδικούς φορείς.

Μέτρα ασφαλείας στην οδό Πουτέτση

Μετά την ενημέρωση, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στην οδό Πουτέτση, όπου εντοπίστηκαν τα δύο ύποπτα δοχεία. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση δημιουργία περίμετρου ασφαλείας γύρω από το σημείο, αποκλείοντας την πρόσβαση και διασφαλίζοντας την προστασία των διερχόμενων πολιτών και των κατοίκων της περιοχής.

Η περιοχή παραμένει υπό τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Τα μέτρα ασφαλείας κρίθηκαν απαραίτητα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για το περιεχόμενο των δοχείων και την επικινδυνότητά τους.

Αναμονή για επιβεβαίωση του περιεχομένου

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν τα δοχεία περιέχουν πράγματι ραδιενεργή ουσία. Αναμένονται οι ειδικές μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένα συνεργεία, οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με τη φύση και την επικινδυνότητα του υλικού που βρίσκεται εντός των δοχείων.

Σε περίπτωση που οι μετρήσεις καταδείξουν την παρουσία επικίνδυνου ραδιενεργού υλικού, θα απαιτηθεί η εφαρμογή μιας αυστηρής και ειδικής διαδικασίας για την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνσή του από το σημείο. Αντίθετα, εάν οι έλεγχοι δείξουν ότι τα δοχεία δεν περιέχουν ραδιενεργή ουσία, τότε η απομάκρυνσή τους θα γίνει με τα συνήθη μέσα, χωρίς να απαιτούνται τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται για ραδιενεργά υλικά.

Με πληροφορίες από: enikos.gr