Ανοίγει η πλατφόρμα για το «Thessaly Pass 2026» με αυξημένη ενίσχυση 200 ευρώ

Στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του «Thessaly Pass 2026», ενός προγράμματος που φέτος προβλέπει αυξημένη ενίσχυση ύψους 200 ευρώ. Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel».

Δικαιούχοι και τρόπος χορήγησης

Η ενίσχυση των 200 ευρώ θα χορηγείται στους δικαιούχους χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα παρέχει ευελιξία στους χρήστες.

Η ψηφιακή αυτή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την παραμονή στις πληγείσες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα είναι δυνατή η χρήση της για έξοδα διαμονής, εστίασης, καθώς και για τοπικές μετακινήσεις, συμβάλλοντας έτσι στην άμεση στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Γεωγραφική κάλυψη και περίοδοι εφαρμογής

Στην περιοχή της Μαγνησίας, το πρόγραμμα «Thessaly Pass» θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς – Μουρεσίου. Αυτή η επιλογή αποσκοπεί στην ομοιόμορφη στήριξη των περιοχών που έχουν ανάγκη τόνωσης της οικονομικής τους δραστηριότητας μέσω του τουρισμού.

Η εφαρμογή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος θα καλύπτει τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ενώ η δεύτερη θα εκτείνεται από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο. Η επιλογή αυτών των περιόδων, σε συνδυασμό με το αυξημένο ποσό του voucher σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών και να παρατείνει την τουριστική σεζόν.

Συνολικός προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα «Thessaly – Evros Pass 2026» ανέρχεται στα 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ προορίζονται ειδικά για τους δήμους της Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας την έμφαση στην ανάκαμψη της περιοχής μετά τις καταστροφές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr