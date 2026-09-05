Τραγωδία στην Τανάγρα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι πιλότοι του Phantom που συνετρίβη

Οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβη το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Τανάγρας, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο εντοπισμός των χειριστών

Ο εντοπισμός των δύο χειριστών του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 16:00. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεση κινητοποίηση στην περιοχή της πτώσης

Στο σημείο όπου κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος Phantom, έχουν σπεύσει άμεσα μονάδες του ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων είναι συνεχής, με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr