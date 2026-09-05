Φωτιά στην Εύβοια: Νέος συναγερμός για δασική έκταση στον Μισόκαμπο

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Εύβοια. Η πυρκαγιά εντοπίζεται συγκεκριμένα στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, έχουν κινητοποιηθεί άμεσα σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με δύο αεροσκάφη να επιχειρούν ήδη στο σημείο.

Εκδήλωση πυρκαγιάς και νέος συναγερμός

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και θέτοντας την περιοχή σε κατάσταση συναγερμού. Ο Μισόκαμπος, ένα σημείο που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Κύμης και Αλιβερίου στην Εύβοια, είναι το επίκεντρο της πυρκαγιάς. Η εξέλιξη αυτή σήμανε νέο συναγερμό για την Πυροσβεστική, η οποία ανταποκρίθηκε με ταχύτητα για να περιορίσει την απειλή.

Η άμεση επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης της έκτασης που καίγεται, καθώς πρόκειται για δασική περιοχή. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αποτροπή της εξάπλωσης των φλογών αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Οι επίγειες δυνάμεις στην περιοχή

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 30 πυροσβέστες. Αυτές οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο πεδίο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς. Η προσπάθεια των πυροσβεστών επικεντρώνεται στον περιορισμό της επέκτασης των φλογών και στην προστασία των γύρω περιοχών από την καταστροφή, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Οι 30 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά στην περιοχή του Μισόκαμπου, με στόχο να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να σβήσουν τις εστίες. Το έργο τους είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται σε δασική έκταση, κάτι που συχνά συνεπάγεται δυσκολία στην πρόσβαση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Συνδρομή πεζοπόρων τμημάτων και οχημάτων

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι εκπαιδευμένη να επιχειρεί σε δύσβατα εδάφη, όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι δυσχερής, και συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια κατάσβεσης. Η παρουσία των πεζοπόρων τμημάτων είναι κρίσιμη για την προσέγγιση των εστιών σε δύσκολα σημεία.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν και 10 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη με νερό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Μισόκαμπο. Τα οχήματα έχουν αναλάβει τον ανεφοδιασμό και την παροχή νερού στα μέτωπα, υποστηρίζοντας το έργο των πυροσβεστών και των πεζοπόρων τμημάτων.

Εναέρια μέσα στην μάχη με τις φλόγες

Η μάχη με τις φλόγες ενισχύεται σημαντικά και από αέρος. Δύο αεροσκάφη έχουν σηκωθεί και επιχειρούν πάνω από την περιοχή της πυρκαγιάς. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, στοχεύοντας στα σημεία όπου η ένταση της φωτιάς είναι μεγαλύτερη. Η συμβολή τους είναι καθοριστική για την επιβράδυνση της εξάπλωσης και τον περιορισμό της καταστροφής.

Η παρουσία των αεροσκαφών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε δασικές εκτάσεις, όπως αυτή στον Μισόκαμπο Κύμης – Αλιβερίου, καθώς μπορούν να προσεγγίσουν σημεία που είναι απρόσιτα για τις επίγειες δυνάμεις. Η συντονισμένη δράση επίγειων και εναέριων μέσων αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Εύβοια, με στόχο την άμεση κατάσβεση.

Με πληροφορίες από: Reader