ΟΛΜΕ: 10.000 κενά αναπληρωτών – 11.740 σχολεία εκτός του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Έξι ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), μαζί με τις πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Στο επίκεντρο των δηλώσεών τους βρέθηκαν τα εκτεταμένα κενά σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι σημαντικές ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές των σχολείων. Οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ παρουσίασαν συγκεκριμένα στοιχεία, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ελλείψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, ο αριθμός των κενών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ανέρχεται τουλάχιστον στις 10.000 θέσεις. Αυτό το εύρημα προκαλεί προβληματισμό, καθώς η αποκάλυψη γίνεται μόλις έξι ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις πέντε ΕΛΜΕ της Θεσσαλονίκης, έθεσε το ζήτημα των κενών θέσεων ως ένα από τα κεντρικά θέματα της συνέντευξης Τύπου. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης στελέχωση των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και κτιριακές υποδομές

Πέρα από τις ελλείψεις σε προσωπικό, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν και στα κτιριακά θέματα των σχολείων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πάρα πολύ σημαντικά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι από το σύνολο των 12.500 σχολείων της χώρας, μόλις τα 760 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά υποδομές που σχετίζονται με τον αύλειο χώρο των σχολείων, την εγκατάσταση ραμπών για άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες κτιριακές βελτιώσεις. Η περιορισμένη ένταξη σχολείων στο πρόγραμμα αφήνει ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών μονάδων, συγκεκριμένα 11.740, εκτός των αναγκαίων παρεμβάσεων, δημιουργώντας ερωτήματα για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών.

Ανησυχία για τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ εξέφρασαν έντονη ανησυχία σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Αν και υπάρχει η πληροφόρηση ότι φαίνεται να έχει βρεθεί μία λύση, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων λεωφορειούχων, ώστε να εξασφαλιστεί η κανονική μεταφορά των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί αναμένουν να δουν αυτή τη λύση να εφαρμόζεται στην πράξη.

Η εξασφάλιση της ομαλής μετακίνησης των μαθητών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενδεχόμενες κινητοποιήσεις

Μετά το πέρας της συνέντευξης Τύπου και την παρουσίαση των στοιχείων, οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών φορέων δήλωσαν ότι θα συνεδριάσουν. Σκοπός της συνεδρίασης αυτής είναι η λήψη αποφάσεων σχετικά με το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις. Η απόφαση για τυχόν δράσεις θα ληφθεί αφού αξιολογηθούν τα δεδομένα και οι εξελίξεις στα ζητήματα που τέθηκαν.

Περιστατικό με ανήλικη στη Θεσσαλονίκη

Σε άλλο σημείο της επικαιρότητας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα περιστατικό απασχόλησε τις αρχές. Μία 13χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Σχετικά με το συμβάν, συνελήφθη ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να πούλησε το αλκοόλ στην ανήλικη. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Πυρκαγιές στην Ηλεία

Τέλος, στην Ηλεία σημειώθηκαν δύο πυρκαγιές σε διάστημα λίγων λεπτών, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση των εστιών και τον περιορισμό του κινδύνου. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτίες ή την έκταση των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki