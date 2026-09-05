Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρο τροχαίο με 30χρονη οδηγό μηχανής στη Σταυρούπολη

Τραγικό τέλος βρήκε μια 30χρονη γυναίκα το πρωί του Σαββάτου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Η άτυχη οδηγός μηχανής, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο ΙΧ όχημα και να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Το μοιραίο δυστύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η 30χρονη γυναίκα οδηγούσε τη μηχανή της, όταν, για λόγους που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστοι, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου.

Η εκτροπή της πορείας είχε ως συνέπεια η οδηγός να πέσει στο οδόστρωμα. Αμέσως μετά την πτώση της, ένα διερχόμενο ιδιωτικής χρήσης όχημα (ΙΧ) την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η 30χρονη να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στον τραγικό της θάνατο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Μετά την ενημέρωση για το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τέθηκαν σε συναγερμό. Στο σημείο του συμβάντος, στην περιοχή της Σταυρούπολης, έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα κατευθύνθηκαν προς το σημείο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της άτυχης γυναίκας.

Η παρουσία των πυροσβεστών κρίθηκε απαραίτητη λόγω του εγκλωβισμού της οδηγού κάτω από το όχημα. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν κρίσιμη, καθώς προσπάθησαν να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στην 30χρονη, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στο σημείο του δυστυχήματος.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η παραλαβή από το ΕΚΑΒ

Οι πυροσβέστες, μόλις έφτασαν στο σημείο του τροχαίου, ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση απεγκλωβισμού της 30χρονης οδηγού. Χρησιμοποιώντας ειδικά διασωστικά εργαλεία, εργάστηκαν για να την απελευθερώσουν από την δύσκολη θέση κάτω από τις ρόδες του ΙΧ οχήματος. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε προσοχή και εξειδικευμένες ενέργειες, δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης.

Μετά από τις προσπάθειες των πυροσβεστών, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε. Ωστόσο, κατά την ανάσυρσή της, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό της, η 30χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε επίσης σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, αν και η κατάστασή της ήταν ήδη κρίσιμη.

Διερεύνηση των αιτιών από την Ελληνική Αστυνομία

Μετά το τραγικό συμβάν, οι αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την εξακρίβωση όλων των παραμέτρων που συνέβαλαν στην εκτροπή της μηχανής και τον επακόλουθο εγκλωβισμό της οδηγού.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ θα επικεντρωθούν στην ανασύσταση των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο από το σημείο του δυστυχήματος, καθώς και τις συνθήκες οδήγησης τόσο της 30χρονης όσο και του οδηγού του ΙΧ οχήματος. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή της μηχανής και την πτώση της άτυχης γυναίκας στο οδόστρωμα, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis