Συντριβή μαχητικού F-4 Phantom στην Τανάγρα: Ο Νίκος Δένδιας διακόπτει την επίσκεψη στη ΔΕΘ

Πτώση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Η συντριβή συνέβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο στρατιωτικό αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα.

Η συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα

Το μαχητικό αεροσκάφος, τύπου F-4 Phantom, συνετρίβη για άγνωστο λόγο. Η πτώση σημειώθηκε στην περιοχή της Τανάγρας. Το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία, βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από τη συντριβή του. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο πλαίσιο της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026, η οποία πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Αμέσως μετά την πτώση, ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού. Οι αρμόδιες αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν αναλάβει τη συλλογή στοιχείων, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους.

Οι χειριστές και οι προσπάθειες ανάκτησης ύψους

Στο μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom επέβαιναν δύο άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι οι χειριστές φαίνεται πως προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους. Αυτή η προσπάθεια εκτιμάται ότι έγινε καθώς το αεροσκάφος πετούσε πάνω από πλήθος κόσμου.

Το κοινό παρακολουθούσε την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week 2026 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Οι διαδικασίες διάσωσης των επιβαινόντων βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή της συντριβής, με τις αρμόδιες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

Η άμεση επιστροφή του Νίκου Δένδια στην Αθήνα

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέκοψε άμεσα το πρόγραμμά του. Ο κ. Δένδιας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η επίσκεψή του στη ΔΕΘ διακόπηκε εσπευσμένα.

Ο ΥΕΘΑ επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα. Η επιστροφή του κ. Δένδια κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθεί λεπτομερώς για την εξέλιξη του περιστατικού. Παράλληλα, θα παρακολουθήσει από κοντά τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τη συντριβή του F-4 Phantom.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης

Αμέσως μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους, τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες διάσωσης. Οι ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο της πτώσης, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Στόχος είναι η παροχή βοήθειας και η διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα με τις προσπάθειες διάσωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαδικασίες έρευνας για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην πτώση του F-4 Phantom. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki