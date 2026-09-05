Θεσσαλονίκη: 13χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 25χρονος για πώληση ποτών

Μία 13χρονη ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αφού ένιωσε αδιαθεσία μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να πούλησε τα αλκοολούχα ποτά στην ανήλικη. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή των Συκεών, όπου ο συλληφθείς εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η 13χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο της πόλης.

Η μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο

Ένα περιστατικό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 13χρονη κοπέλα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης. Η ανήλικη μεταφέρθηκε για να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, καθώς είχε εκδηλώσει συμπτώματα αδιαθεσίας.

Η αδιαθεσία αυτή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, προήλθε έπειτα από την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Η άμεση κινητοποίηση για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση της υγείας της.

Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης φρόντισαν την 13χρονη, παρέχοντας της την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα για την αποκατάσταση της υγείας της μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Η σύλληψη του 25χρονου υπαλλήλου

Παράλληλα με τη μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο, οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε μία σύλληψη σχετική με το περιστατικό. Πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Ο 25χρονος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες, πούλησε αλκοολούχα ποτά στην 13χρονη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

Ο συλληφθείς εργαζόταν ως υπάλληλος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η ιδιότητά του αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους απαγορεύεται.

Οι συνθήκες της πώλησης αλκοόλ

Η πώληση των αλκοολούχων ποτών στην 13χρονη ανήλικη φέρεται να έγινε από τον 25χρονο υπάλληλο. Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο εργαζόταν ο συλληφθείς, βρίσκεται στην περιοχή των Συκεών της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος πούλησε στην ανήλικη δύο συσκευασίες αλκοολούχων ποτών. Αυτή η ενέργεια οδήγησε στην κατανάλωση αλκοόλ από την 13χρονη και στην επακόλουθη αδιαθεσία της, που οδήγησε στη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των αλκοολούχων ποτών ή τις ακριβείς συνθήκες της πώλησης δεν έχουν γίνει γνωστές, πέραν του ότι επρόκειτο για δύο συσκευασίες. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα δεδομένα που αφορούν την ενέργεια του 25χρονου.

Η δράση της αστυνομίας

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά το περιστατικό της αδιαθεσίας της 13χρονης. Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του 25χρονου υπαλλήλου, ο οποίος φέρεται να προμήθευσε την ανήλικη με τα αλκοολούχα ποτά.

Οι χειροπέδες στον 25χρονο πέρασαν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς η πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας. Η σύλληψη έγινε για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειές της για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki