Επιδρομή αραχνών μεγέθους μπάλας του τένις σε σπίτια στη Βρετανία

Τα νοικοκυριά στη Βρετανία καλούνται να προετοιμαστούν για την εποχή των αραχνών, καθώς τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αυξηθούν οι εμφανίσεις τους μέσα στα σπίτια. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας περιόδου ζευγαρώματος, κατά την οποία τα αρσενικά αναζητούν θηλυκά, τα οποία παραμένουν ως επί το πλείστον σε ένα σημείο. Ορισμένες από αυτές τις αρσενικές αράχνες μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 10 εκατοστά, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στη διάμετρο μιας μπάλας του τένις.

Η έναρξη της «εποχής των αραχνών»

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της λεγόμενης «εποχής των αραχνών» στη Βρετανία. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από την αυξημένη παρουσία αραχνών μέσα στα σπίτια, καθώς τα αρσενικά ξεκινούν την αναζήτηση για θηλυκά για ζευγάρωμα.

Η ετήσια περίοδος ζευγαρώματος ξεκινά τον Σεπτέμβριο και συνήθως διαρκεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα αρσενικά είναι πιο δραστήρια στην αναζήτηση συντρόφου, ενώ τα θηλυκά τείνουν να παραμένουν σε ένα σταθερό σημείο.

Το μέγεθος και η ακινδυνότητα των αραχνών

Ορισμένες αρσενικές αράχνες που εμφανίζονται αυτή την περίοδο μπορούν να φτάσουν σε άνοιγμα ποδιών έως και 10 εκατοστά. Αυτό το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με τη διάμετρο μιας μπάλας του τένις, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε όσους τις συναντούν.

Ωστόσο, παρά το εντυπωσιακό τους μέγεθος, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι περισσότερες αράχνες που συναντώνται στη Βρετανία είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο. Δεν αποτελούν απειλή, παρά μόνο ένα εποχικό φαινόμενο που σχετίζεται με τον κύκλο ζωής τους.

Πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή τους

Για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την παρουσία αραχνών στα σπίτια τους, υπάρχουν απλοί τρόποι. Ένας από τους βασικούς είναι ο περιορισμός της ακαταστασίας, καθώς οι αράχνες προτιμούν σκοτεινά σημεία γεμάτα με αντικείμενα. Ένα καλό συμμάζεμα σε ντουλάπες και αποθηκευτικούς χώρους μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματικό.

Επιπλέον, συνιστάται να αφήνετε περισσότερο φυσικό φως να μπαίνει στο σπίτι, καθώς οι αράχνες έλκονται από τα σκοτεινά σημεία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στις χαραμάδες, όπως αυτές σε πόρτες, παράθυρα, καθώς και σε κενά σε δάπεδα και οροφές, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημεία εισόδου. Ο έλεγχος και η σφράγισή τους μπορεί να αποτρέψει την είσοδο των αραχνών.

Η συμβολή των εσπεριδοειδών και ο ρόλος τους στο οικοσύστημα

Μια ακόμη συμβουλή που αναφέρεται από τους ειδικούς είναι η χρήση φλούδων εσπεριδοειδών. Φλούδες από πορτοκάλι, λεμόνι ή λάιμ μπορούν να τοποθετηθούν κοντά σε εισόδους και περβάζια. Σύμφωνα με τον οικολόγο καθηγητή Adam Hart, οι μυρωδιές αυτές είναι δυσάρεστες για πολλά έντομα και αράχνες, λειτουργώντας ως φυσικό απωθητικό.

Παρά τις ανησυχίες που μπορεί να προκαλέσει η εμφάνισή τους, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην σκοτώνουμε τις αράχνες. Τονίζουν ότι έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, συμβάλλοντας στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η εποχική έξαρση δεν διαρκεί για πάντα

Ο καθηγητής Hart ανέφερε σε σχετική μελέτη ότι οι εμφανίσεις των αραχνών μειώνονταν αισθητά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι η εποχική έξαρση δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα και είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται χρονικά.

Έτσι, όσοι δεν είναι ιδιαίτερα φίλοι των αραχνών μπορούν να κάνουν λίγη υπομονή. Η αυξημένη παρουσία τους στα σπίτια αποτελεί ένα παροδικό φαινόμενο που ολοκληρώνεται με το πέρας της περιόδου ζευγαρώματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta