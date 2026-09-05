Συνελήφθη 21χρονος οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση στη λεωφόρο Πεντέλης

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές, μετά από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο στη λεωφόρο Πεντέλης. Ο νεαρός φέρεται να παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, περνώντας «ξυστά» από πεζό που διέσχιζε τον δρόμο σε διάβαση. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Παρασκευής, στις 4 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό στη λεωφόρο Πεντέλης

Το βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνει με λεπτομέρεια την επικίνδυνη πορεία του οχήματος. Σε αυτό διακρίνεται το αυτοκίνητο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Πεντέλης. Παρά το γεγονός ότι ο φωτεινός σηματοδότης ήταν κόκκινος, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει.

Την ίδια στιγμή, ένας πεζός διέσχιζε τη λεωφόρο, χρησιμοποιώντας τη διάβαση πεζών. Η κίνηση του οχήματος, όπως αναφέρθηκε από την Αστυνομία, δημιούργησε μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης του πεζού, θέτοντας άμεσα τη ζωή του σε κίνδυνο. Το περιστατικό αυτό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Παρασκευής, στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η αποκάλυψη μέσω βίντεο-ντοκουμέντο

Το συγκεκριμένο βίντεο-ντοκουμέντο αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για την αποκάλυψη της επικίνδυνης οδήγησης. Η καταγραφή του συμβάντος ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το υλικό αυτό τέθηκε αμέσως στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών για περαιτέρω διερεύνηση.

Η λεπτομερής ανάλυση του βίντεο επέτρεψε στις αστυνομικές αρχές να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Η οπτική μαρτυρία που παρείχε το ντοκουμέντο ήταν ζωτικής σημασίας για την ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου οδηγού και την τεκμηρίωση της παραβίασης.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά την εμφάνιση του βίντεο, κινητοποιήθηκε άμεσα η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Η ομάδα αυτή υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., η οποία ανέλαβε την υπόθεση. Ξεκίνησε μια ενδελεχής προανακριτική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό του οδηγού.

Οι αστυνομικοί εργάστηκαν συστηματικά, αναλύοντας τα δεδομένα του βίντεο και συλλέγοντας πληροφορίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε.

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη του οδηγού

Ως αποτέλεσμα της προανακριτικής έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό. Η ταυτοποίησή του οδήγησε στην άμεση σύλληψή του. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των αρχών, με βάση τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί.

Η σύλληψη του 21χρονου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης. Ο νεαρός οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ενός πεζού.

Η δικογραφία και η πορεία της υπόθεσης

Σε βάρος του 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής. Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, γεγονός που υποδηλώνει τη σοβαρότητα της παραβίασης.

Μετά τη σύλληψή του και τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Εκεί θα αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis