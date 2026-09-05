Φωτιές στη νότια Ηλεία: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε Κάτω Σαμικό και Αγρίδι

Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, με διαφορά μόλις λίγων λεπτών, το μεσημέρι του Σαββάτου στη νότια Ηλεία. Τα μέτωπα εντοπίστηκαν στις περιοχές Κάτω Σαμικό και Αγρίδι, προκαλώντας άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η επέμβαση κρίθηκε επιτακτική για να αποφευχθεί η εξάπλωση των φλογών, δεδομένου του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που επικρατούσε στην περιοχή.

Διπλό μέτωπο στη νότια Ηλεία

Οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε κοντινές τοποθεσίες, δημιουργώντας ένα διπλό μέτωπο για την πυροσβεστική. Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε στο Κάτω Σαμικό, σε αγροτοδασική έκταση, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε στο Αγρίδι, δίπλα στον δρόμο. Η ταυτόχρονη εμφάνιση των δύο περιστατικών απαιτούσε συντονισμένες ενέργειες και άμεση κατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στο Κάτω Σαμικό περίπου στις 13:45. Από την πρώτη στιγμή, δόθηκε εντολή για την κινητοποίηση σημαντικού αριθμού πυροσβεστών και μέσων, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση το συντομότερο δυνατό.

Μεγάλη κινητοποίηση στο Κάτω Σαμικό

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση του Κάτω Σαμικού, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένες. Συνολικά, κινητοποιήθηκαν είκοσι τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν με την υποστήριξη μιας ομάδας πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμες συμπληρώνονταν από πέντε πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Συγκεκριμένα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούσαν πάνω από την περιοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και στην προστασία των γύρω εκτάσεων. Η συνδρομή των εναέριων μέσων θεωρήθηκε απαραίτητη λόγω της φύσης του εδάφους και της έκτασης της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος προσέφεραν την αρωγή τους και οι τοπικές αρχές. Ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας, συνέδραμαν ενεργά στην επιχείρηση κατάσβεσης. Η βοήθεια αυτή εκδηλώθηκε κυρίως με την παροχή υδροφόρων οχημάτων, τα οποία ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις με επιπλέον ποσότητες νερού, διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων ήταν άμεση και αποτελεσματική, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση των πόρων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας στο πεδίο. Η συνδρομή αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της ετοιμότητας και της συνεργασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οι πυρκαγιές.

Η κατάσταση στο Αγρίδι

Παράλληλα με το μέτωπο στο Κάτω Σαμικό, η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίδι αντιμετωπιζόταν επίσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η συγκεκριμένη εστία, η οποία βρισκόταν δίπλα στον δρόμο, χαρακτηρίστηκε ως μικρότερης έκτασης σε σύγκριση με την άλλη πυρκαγιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αγρίδι, κινητοποιήθηκαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις εργάζονταν για τον πλήρη έλεγχο και την κατάσβεση της μικρότερης εστίας, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης σε παρακείμενες περιοχές ή να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Διερεύνηση αιτιών και κίνδυνος πυρκαγιάς

Λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών και του υψηλού κινδύνου, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τις δύο πυρκαγιές. Η έρευνα θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκαν οι εστίες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή της Ηλείας βρισκόταν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 3. Αυτή η συνθήκη υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα των αρχών και των πολιτών απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki