Φωτιά στο Άγιο Όρος: Κινητοποίηση δυνάμεων στην Παπαρνίκα, τέθηκε υπό έλεγχο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Παπαρνίκα, η οποία βρίσκεται στη χερσόνησο του Άθω, στο Άγιο Όρος, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο επίγειων όσο και εναέριων, ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού από την πρώτη στιγμή.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 15 λεπτών, αποτρέποντας την επέκτασή της σε μια περιοχή που είχε χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την συγκεκριμένη ημέρα.

Το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και η ενημέρωση

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται στην χερσόνησο του Άθω, πολύ κοντά στο Άγιο Όρος, εντός των ορίων του νομού Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Αυτή η έγκαιρη ειδοποίηση επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού κατάσβεσης και την αποστολή των απαραίτητων δυνάμεων στην περιοχή που είχε πληγεί.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, 32 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, οργανωμένοι σε δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες είναι εξειδικευμένες σε επιχειρήσεις σε δύσβατα εδάφη.

Τις επίγειες δυνάμεις υποστήριξαν και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Η παρουσία αυτού του αριθμού οχημάτων και προσωπικού συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς στο δασικό περιβάλλον της χερσονήσου του Άθω.

Εναέρια μέσα στην μάχη της κατάσβεσης

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, ενεργοποιήθηκαν και εναέρια μέσα για την αεροπυρόσβεση, ενισχύοντας την προσπάθεια από ψηλά. Συνολικά, 6 εναέρια μέσα συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς.

Πιο αναλυτικά, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού. Η συνδρομή τους ήταν καθοριστική για τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς από αέρος και τη συμβολή στην ταχεία θέσή της υπό πλήρη έλεγχο.

Η ταχεία κατάσβεση και ο έλεγχος

Οι συντονισμένες προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέδωσαν άμεσα καρπούς, με εντυπωσιακή ταχύτητα. Η πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα, τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Αυτή η ταχεία ανταπόκριση και ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την αποφυγή μεγαλύτερων ζημιών στην ευαίσθητη περιοχή του Αγίου Όρους και τη διαφύλαξη του δασικού πλούτου.

Υψηλός κίνδυνος και έρευνα για τα αίτια

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η περιοχή του Αγίου Όρους βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, είχε χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3, υποδεικνύοντας αυξημένη πιθανότητα για την εμφάνιση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis