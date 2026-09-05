Φωτιά στη Λέσβο: Μεγάλη κινητοποίηση σε αγροτοδασική έκταση στα Μέσα

Ξέσπασε πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα της Λέσβου. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με επίγεια και εναέρια μέσα, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί και να τεθεί υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και οι τοπικές αρχές, όπως ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας.

Ευρεία κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μέσα της Λέσβου, κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές δυνάμεις. Συνολικά, 25 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, επιχειρώντας με 9 οχήματα. Τις επίγειες δυνάμες ενισχύει και μία ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνδράμει στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης, ειδικά σε σημεία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα από τα οχήματα.

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, η αεροπυρόσβεση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρέχουν σημαντική συνδρομή, εξασφαλίζοντας την αναγκαία παροχή νερού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 9:30 το πρωί.

Συνδρομή από τοπικούς φορείς και αίτημα για μηχανήματα

Στην περιοχή της πυρκαγιάς, όπου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν εντατικά, βρίσκεται ήδη ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Ο Δήμος έχει κινητοποιηθεί άμεσα προκειμένου να συνδράμει ενεργά στο έργο της κατάσβεσης, παρέχοντας υποστήριξη με υδροφόρες. Η παρουσία του Δήμου κρίνεται σημαντική για τον συντονισμό των τοπικών μέσων και την ενίσχυση των επιχειρησιακών αναγκών.

Επιπλέον, στελέχη από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας μεταβαίνουν στο σημείο της πυρκαγιάς, με σκοπό να παρακολουθήσουν την εξέλιξη και να συντονίσουν τις ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων. Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητήθηκε η συνδρομή ενός χωματουργικού μηχανήματος, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διάνοιξη ζώνης. Η δημιουργία ζωνών αποτελεί μία τακτική για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την προστασία των γύρω περιοχών.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή

Η περιοχή της Δυτικής Λέσβου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έχει χαρακτηριστεί για σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, ως περιοχή υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3 κινδύνου. Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίζει την αυξημένη επικινδυνότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού από όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.

Διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις εντατικές προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση στα Μέσα. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά.

Η διεξαγωγή της έρευνας από το αρμόδιο κλιμάκιο αποτελεί μέρος της συνολικής διαχείρισης του περιστατικού, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων. Οι αρχές εργάζονται για τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στην αιτία της πυρκαγιάς, η οποία έθεσε σε συναγερμό τις τοπικές δυνάμεις και τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki