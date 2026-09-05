Νέα «ασπίδα» στον Έβρο με σμήνος από drones και ρομποτικά συστήματα

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου εξοπλιστικού προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων της χώρας, δίνοντας έμφαση στην περιοχή του Έβρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων συστημάτων, όπως drones νέας γενιάς, ρομποτικά οχήματα εδάφους στρατιωτικού τύπου, καθώς και προηγμένα συστήματα αναχαίτισης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού ηλεκτρονικού «διχτυού» ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Ενίσχυση της επιτήρησης με drones νέας γενιάς

Στο πλαίσιο του νέου εξοπλιστικού προγράμματος, προβλέπεται η αγορά συνολικά δεκαεπτά (17) drones, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολυκόπτερα. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για την εκτεταμένη σάρωση των συνόρων, προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης κινήσεων από μεγάλες αποστάσεις.

Τα drones είναι εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν εικόνα σε ζωντανό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο. Παράλληλα, παρέχουν με μεγάλη ακρίβεια το στίγμα της θέσης των εικονιζόμενων προσώπων ή αντικειμένων. Η χρήση τους θα καλύψει τόσο τις ανάγκες επιτήρησης όσο και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Για την αποτελεσματική λειτουργία τους, θα εκπαιδευτούν τριάντα (30) χειριστές και δέκα (10) τεχνικοί, ενώ επτά (7) από τα δεκαεπτά drones θα είναι μακράς εμβέλειας, ικανά να «βλέπουν» σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Ρομποτικά οχήματα εδάφους για δυσπρόσιτες περιοχές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια μη επανδρωμένων χερσαίων οχημάτων, διεθνώς γνωστών ως UGV. Πρόκειται για τετράτροχα ρομπότ, τα οποία θα αναλάβουν την επιτήρηση σε δυσπρόσιτα περιβάλλοντα, όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη για ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτά τα ρομποτικά οχήματα διαθέτουν ικανότητα αυτόνομης ή τηλεχειριζόμενης πλοήγησης και είναι σχεδιασμένα να καταγράφουν βίντεο και ήχο. Μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά τόσο τη νύχτα όσο και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ οι χειριστές τους θα λάβουν ειδική εκπαίδευση για την αξιοποίησή τους.

Συστήματα αναχαίτισης για την αντιμετώπιση απειλών

Για την περαιτέρω θωράκιση των συνόρων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας θα προμηθευτεί δύο ηλεκτρονικά συστήματα αναχαίτισης και αποτροπής εχθρικών drones. Αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ύποπτες πτήσεις στην περιοχή των συνόρων, να πραγματοποιούν χαρτογράφηση συγκεκριμένων περιοχών και να ανιχνεύουν κυβερνοαπειλές.

Τα συστήματα αναχαίτισης μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε σταθερά σημεία κατά μήκος των συνόρων όσο και να ενσωματωθούν σε οχήματα, προσφέροντας ευελιξία στην επιχειρησιακή τους χρήση. Όλα αυτά τα συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό επιχειρησιακό κέντρο, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή πληροφοριών και συντονισμό των ενεργειών.

Χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Το συνολικό πρόγραμμα αγοράς του νέου εξοπλισμού ανέρχεται σε ύψος 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να έχει την ευθύνη για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής ασφάλειας των συνόρων, αξιοποιώντας εξοπλισμό νέας γενιάς με δυνατότητες τηλεδιαχείρισης.

Η ενίσχυση της θωράκισης των συνόρων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) διαδραματίζουν διεθνώς έναν ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στην επιτήρηση ευαίσθητων περιοχών. Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες επιτήρησης και προστασίας των ελληνικών συνόρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis