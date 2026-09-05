Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss στην Πάτρα: Καταστράφηκε ολοσχερώς πέτρινο κτίριο

Τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 5 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου Achaia Clauss στην Πάτρα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν γύρω στις 05:00 και πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ανυπολόγιστες ζημιές. Ένα πέτρινο κτίριο των εγκαταστάσεων παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, ενώ δόθηκε μάχη για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο γειτονικό δάσος. Το μέτωπο της φωτιάς τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Εκδήλωση και εξέλιξη της πυρκαγιάς στο οινοποιείο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων του οινοποιείου Achaia Clauss, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Πετρωτού της Πάτρας. Ο χώρος όπου ξέσπασε η φωτιά περιείχε πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης από τους πυροσβέστες. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις σε κτίριο της γνωστής οινοποιίας, εντείνοντας την ανησυχία για την έκταση της καταστροφής.

Οι φλόγες, λόγω της φύσης των υλικών, πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια να περιορίσουν την πυρκαγιά στον χώρο που εκδηλώθηκε, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλα κτίρια του οινοποιείου, αλλά και στη γειτονική δασική έκταση. Η μάχη αυτή ήταν κρίσιμη και, σύμφωνα με τις αναφορές, οι δυνάμες κατάφεραν να διαφυλάξουν το δάσος από την επέλαση των φλογών.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η παρουσία του κλιμακοφόρου οχήματος ήταν απαραίτητη για την πρόσβαση σε ψηλά σημεία των εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνέδραμαν και υδροφόρες οχήματα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας την παροχή νερού. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ύπαρξη πολλών ξύλινων επιφανειών στο τμήμα των εγκαταστάσεων όπου εκδηλώθηκε η φωτιά αποτέλεσε έναν παράγοντα που δυσχέρανε σημαντικά την επιχείρηση των πυροσβεστών. Τελικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, με το μέτωπο να είναι πλέον χωρίς ενεργές φλόγες.

Οι εκτεταμένες ζημιές στο ιστορικό οινοποιείο

Οι ζημιές που προκάλεσαν οι φλόγες στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss είναι ανυπολόγιστες, όπως αναφέρθηκε από την πρώτη στιγμή. Ένα από τα πέτρινα κτίρια της εγκατάστασης καταστράφηκε ολοσχερώς, παραδιδόμενο πλήρως στις φλόγες. Από την πρώτη εικόνα που σχηματίστηκε, φάνηκε πως έχουν προκληθεί πολύ σοβαρές ζημιές στο συγκεκριμένο τμήμα του οινοποιείου.

Ειδικότερα, η κάβα του ιστορικού οινοποιείου της Achaia Clauss κάηκε ολοσχερώς, αποτελώντας ένα από τα πλέον πληγέντα σημεία. Παρόλο που οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο που εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε άλλα κτίρια του οινοποιείου, η καταστροφή στο συγκεκριμένο τμήμα είναι εκτεταμένη και σημαντική.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας έχει κινητοποιηθεί και έχει αναλάβει το έργο της έρευνας.

Το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειές του για να διαπιστώσει τι προκάλεσε την τεράστια αυτή πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ούτε το ακριβές μέγεθος των συνολικών ζημιών πέραν της ολοσχερούς καταστροφής του πέτρινου κτιρίου και της κάβας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis