Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αντιγραφής, ειδικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ένας καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε στην εφαρμογή ενός πρωτοποριακού μέτρου. Συγκεκριμένα, απαγορεύει τη χρήση γυαλιών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός κι αν οι φοιτητές προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί την αναγκαιότητά τους. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για τη χρήση «έξυπνων» γυαλιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μέσων αντιγραφής.

Νέες μέθοδοι αντιγραφής και η απάντηση του πανεπιστημίου

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα, ιδίως της νεολαίας, έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο για τους διδάσκοντες στα πανεπιστήμια. Το παραδοσιακό «σκονάκι» φαίνεται να δίνει τη θέση του σε πιο εξελιγμένες μεθόδους, με τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά να προκαλούν προβληματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών ενημέρωσε τους φοιτητές του ότι κατά την εξέταση της 17ης Σεπτεμβρίου, γυαλιά θα φορούν μόνο όσοι διαθέτουν ιατρική βεβαίωση που να αποδεικνύει την αναγκαιότητά τους. Ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση είναι η αποφυγή της χρήσης «έξυπνων» γυαλιών, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κάμερα και δυνατότητες σύνδεσης, επιτρέποντας ενδεχομένως την αντιγραφή με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ευρύτερα μέτρα και στόχοι

Τα μέτρα που λαμβάνονται δεν περιορίζονται μόνο στα γυαλιά. Στο στόχαστρο έχουν μπει και οι «ψείρες» αυτιού, καθώς και κάθε άλλου είδους ευρεσιτεχνία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράνομη βοήθεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ο καθηγητής ζήτησε από τους εξεταζομένους να γράψουν μόνο με μολύβι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και ισονομία.

Στόχος των συγκεκριμένων μέτρων είναι να διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις δεν θα μετατραπούν σε «πανηγύρι ΤΝ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, και να μη βρεθούν σε μειονεκτική θέση όλοι όσοι έχουν προετοιμαστεί και κοπιάσει για το μάθημα. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τον αυξανόμενο διεθνή προβληματισμό για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η θέση του πρύτανη για την αντιγραφή

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον καθηγητή κινείται και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Ο κ. Μπούρας ανέφερε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να βασίζονται στις γνώσεις τους και να μην καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές. Τόνισε ότι «πάντα υπήρχε αντιγραφή», αναγνωρίζοντας την ιστορική διάσταση του φαινομένου.

Ωστόσο, ο πρύτανης επισήμανε μια σημαντική διαφορά στη σημερινή εποχή: την ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να εντοπίζει ύποπτα γραπτά. «Σήμερα το ΑΙ μπορεί να μας πει ποια γραπτά είναι αντιγραφή», δήλωσε, υποδεικνύοντας ένα νέο εργαλείο στη διάθεση των πανεπιστημιακών για την καταπολέμηση της ακαδημαϊκής ανεντιμότητας.

Μήνυμα προς τους φοιτητές και επαγγελματική διαδρομή

Ο Χρήστος Μπούρας έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους φοιτητές, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για αντιγραφή είναι συχνά χάσιμο χρόνου και ενέργειας. «Κάποιοι χάνουν χρόνο στην προσπάθεια να αντιγράψουν, αντί να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια στο διάβασμα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αφοσίωσης στη μελέτη.

Ο πρύτανης προειδοποίησε επίσης για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες τέτοιων πρακτικών, αναφέροντας ότι «αυτό θα το βρουν μπροστά τους στην επαγγελματική τους διαδρομή». Με αυτό τον τρόπο, υπογράμμισε ότι η ακαδημαϊκή ακεραιότητα δεν είναι απλώς ένας κανόνας, αλλά μια θεμελιώδης αρχή που επηρεάζει την πορεία των φοιτητών και μετά την αποφοίτησή τους.

Οι προκλήσεις της εξεταστικής περιόδου

Η τρέχουσα εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου αποκτά έτσι μια διπλή διάσταση. Δεν δοκιμάζονται μόνο οι γνώσεις των φοιτητών στα μαθήματα, αλλά και οι αντοχές των πανεπιστημίων απέναντι στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση της μάθησης, μπορεί ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί και για την παράκαμψή της.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω των μέτρων που λαμβάνονται, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των εξετάσεων και την αξία των πτυχίων. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν θεωρείται αποκλειστικά τεχνολογική απειλή, αλλά και μια ευκαιρία για επανεξέταση των πρακτικών και την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ηθικής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki