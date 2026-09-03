Κυψέλη: Νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος στην κατάψυξη, ξανά στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος 8 μηνών μέσα σε βαλίτσα στην κατάψυξη. Οι γονείς του βρέφους, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός, έχουν ήδη προφυλακιστεί για αδικήματα ναρκωτικών, ενώ σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένεται να απολογηθούν και για την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, τα οποία φέρονται να γνώριζαν για την ύπαρξη του νεκρού βρέφους στην κατάψυξη.

Εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης

Η υπόθεση της Κυψέλης, που αφορά τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους 8 μηνών, συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Οι γονείς του βρέφους, ένας 43χρονος και μία 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός, έχουν ήδη προφυλακιστεί για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026, οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου στον ανακριτή, αυτή τη φορά και για τη δολοφονία του βρέφους, καθώς εναντίον τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA στην οποία θα υποβληθούν τα ανήλικα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι βιολογικά παιδιά του ζευγαριού.

Οι καταθέσεις των ανηλίκων

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι νέες καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Τα παιδιά εξετάστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης από παιδοψυχολόγους στη δομή «Σπίτι του Παιδιού», παρουσία ειδικών, με το σχετικό υλικό να διαβιβάζεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για να συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, και τα τρία παιδιά δήλωσαν πως δεν γνώριζαν τίποτα για τη δολοφονία του μωρού. Ωστόσο, παραδέχτηκαν πως ήξεραν ότι το βρέφος ήταν νεκρό μέσα στην κατάψυξη. Μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να εξεταστούν ξανά, προκειμένου να καταθέσουν οτιδήποτε άλλο γνώριζαν για την υπόθεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περίπτωση της 15χρονης κόρης, η οποία, πέρα από το γεγονός ότι είναι έγκυος, αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες

Οι συλληφθέντες, δηλαδή οι γονείς του βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός, κατηγορούνται επίσης για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την απολογία τους για αυτή την κατηγορία, υποστήριξαν πως είναι τοξικοεξαρτώμενοι και όχι διακινητές ουσιών.

Ωστόσο, η σοβαρότερη κατηγορία που αντιμετωπίζουν πλέον είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον θάνατο του βρέφους. Για το αδίκημα αυτό αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στον ανακριτή, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου.

Οι αντιφατικές εξηγήσεις για τον θάνατο

Το ζευγάρι των γονέων επιμένει στην αρχική του θέση, υποστηρίζοντας ότι το βρέφος πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Συγκεκριμένα, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με κήλη στο έντερο, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς τους, οδήγησε στον θάνατό του.

Αυτοί οι ισχυρισμοί έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο οποίος εντόπισε 4-5 προθανάτιες μαχαιριές στη σορό του βρέφους. Ο 43χρονος πατέρας, κληθείς να εξηγήσει τα τραύματα, κατέθεσε πως αυτά προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να σπάσει τον πάγο, στον οποίο βρισκόταν η σορός.

Η διατήρηση της σορού στην κατάψυξη

Ο 43χρονος πατέρας παρείχε μια εξήγηση για την απόφασή του να διατηρήσει τη σορό του βρέφους μέσα στην κατάψυξη. Υποστήριξε πως φοβόταν ότι, αν γινόταν γνωστός ο θάνατος, οι αρχές θα του έπαιρναν τα υπόλοιπα παιδιά, γεγονός που τον οδήγησε σε αυτή την πράξη.

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα δήλωσε πως βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του μωρού της. Εξήγησε ότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί το βρέφος της, δικαιολογώντας έτσι την απόφασή της να παραμείνει η σορός στην κατάψυξη.

Με πληροφορίες από: Newsit