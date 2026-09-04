Η άφιξη του Ντιέγκο Κόστα στον ΠΑΟΚ και η ενίσχυση της άμυνας

Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κόστα φτάνει στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι. Η άφιξή του αναμένεται να προσδώσει δυναμισμό, εναέρια υπεροχή και σημαντική ικανότητα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Ιταλός τεχνικός θα έχει πλέον στη διάθεσή του ένα πλήρες σύνολο κεντρικών αμυντικών.

Εναέρια υπεροχή παρά το ύψος του

Παρά το ύψος του, που ανέρχεται στα 1,84 μ. και θεωρείται σχετικά χαμηλό για κεντρικό αμυντικό, ο Ντιέγκο Κόστα ξεχωρίζει για την εξαιρετική του ικανότητα στον αέρα. Διαθέτει ένα πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις εναέριες μονομαχίες, κάτι που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του στο ψηλό παιχνίδι.

Αυτή η ιδιαίτερη δεξιότητα δεν είναι τυχαία, καθώς στις δύο γεμάτες σεζόν που αγωνίστηκε στο ρωσικό πρωτάθλημα, οι συμπαίκτες του τον στόχευαν στις στατικές φάσεις, εκμεταλλευόμενοι την ικανότητά του να κερδίζει τις κεφαλιές και στις δύο περιοχές του γηπέδου.

Δυναμισμός και αμυντική προσήλωση

Εκτός από την εναέρια υπεροχή, ο 27χρονος στόπερ επιδεικνύει καλές τοποθετήσεις και στο χαμηλό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις με ταχύτητα και δυναμισμό, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν πιο aggressive αμυντικό σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες στην ομάδα.

Ο δυναμισμός του δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε εύκολα φάουλ. Σε 55 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στη ρωσική λίγκα, έχει δεχθεί 15 κίτρινες κάρτες, ενώ δύο φορές αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Συνολικά, έχει υποπέσει σε 70 φάουλ, γεγονός που υποδηλώνει μια ισορροπία μεταξύ της επιθετικότητας και της πειθαρχίας στο παιχνίδι του.

Ηγετικός ρόλος και ικανότητα στην ανάπτυξη

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό του Ντιέγκο Κόστα είναι η ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, καθώς και ο ηγετικός ρόλος που είχε τόσο στην πατρίδα του, τη Σάο Πάολο, όσο και στην Κράσνονταρ. Αυτή η ηγετική παρουσία αναμένεται να συμβάλει στην οργάνωση της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ.

Παρότι δεξιοπόδαρος, στη Ρωσία αγωνιζόταν συνήθως στην αριστερή πλευρά των στόπερ, χωρίς αυτό να του στερεί τη δυνατότητα να βοηθά στην ανάπτυξη της ομάδας του. Διαθέτει σε πολύ καλό βαθμό την ικανότητα να πραγματοποιεί μακρινές διαγώνιες μεταβιβάσεις, ένα στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει και προσφέρει επιπλέον επιλογές στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ.

Το όφελος για τον ΠΑΟΚ και οι όροι της μεταγραφής

Με την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει έναν στόπερ πιο επιθετικό στην προσέγγισή του, με μεγάλη ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και στις στατικές φάσεις, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Παράλληλα, δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, προστίθεται ένας ακόμη ποδοσφαιριστής με τη δυνατότητα να βγάζει μπαλιές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για επιθετικές ενέργειες.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έρχεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός για μία σεζόν. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει μια υψηλή οψιόν αγοράς που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας την επένδυση του συλλόγου.

Η πρόκληση της προσαρμογής

Το ζητούμενο για τον Ντιέγκο Κόστα είναι το πόσο γρήγορα θα καταφέρει να προσαρμοστεί στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Προέρχεται από μια ιδιαίτερη λίγκα, όπως αυτή της Ρωσίας, και η ταχεία ενσωμάτωσή του θα είναι καθοριστική.

Όσο πιο σύντομα ο Βραζιλιάνος στόπερ καταφέρει να εγκλιματιστεί και να αποδώσει στα υψηλά στάνταρ που τον χαρακτηρίζουν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για τον ΠΑΟΚ, ενισχύοντας άμεσα την αμυντική του γραμμή και την συνολική λειτουργία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta