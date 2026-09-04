Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου

Το πτώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση της άτυχης γυναίκας και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα.

Ο εντοπισμός της σορού στη διώρυγα

Ο εντοπισμός του πτώματος έγινε από ιδιώτη, ο οποίος αντιλήφθηκε την παρουσία της σορού μέσα στη διώρυγα του Ισθμού. Η πληροφορία αυτή οδήγησε άμεσα στην ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάσυρση της νεκρής γυναίκας.

Η θαλάσσια περιοχή της διώρυγας της Κορίνθου αποτέλεσε το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, με την παρουσία της νεκρής γυναίκας να προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που βρέθηκε εκεί. Η άμεση αντίδραση του ιδιώτη ήταν καθοριστική για την έναρξη της διαδικασίας, επιτρέποντας την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμοδίων φορέων.

Η διαδικασία της ανάσυρσης

Μετά τον εντοπισμό, ένα σκάφος της διώρυγας κινητοποιήθηκε για την ανάσυρση της σορού. Στο σκάφος επέβαινε και στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τις προσπάθειες και επέβλεψε τη διαδικασία, διασφαλίζοντας την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Η επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε με προσοχή, δεδομένης της φύσης του περιστατικού. Η παρουσία του στελέχους του Λιμενικού Σώματος διασφάλισε την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την ασφαλή μεταφορά της σορού από το υδάτινο περιβάλλον, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της διαχείρισης του περιστατικού.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και ιατρική εξέταση

Αμέσως μετά την ανάσυρση, το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μετέφερε τη σορό στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι εξετάσεις αυτές αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας, καθώς και να παράσχουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίησή της. Η μεταφορά στο νοσοκομείο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία της διερεύνησης του περιστατικού, καθώς από εκεί θα ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία αναγνώρισης και εξακρίβωσης των συνθηκών.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικές έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα. Το Λιμενικό Σώμα, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση των οικείων της και την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Οι αρχές εργάζονται μεθοδικά για να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση της νεκρής γυναίκας, όπως δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά.

Η διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου περιλαμβάνει τη συλλογή μαρτυριών, την εξέταση του σημείου εντοπισμού και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παροχή απαντήσεων σχετικά με τον θάνατο της γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Topontiki