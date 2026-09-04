Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο

Στο σενάριο της αυτοχειρίας προσανατολίζονται οι αστυνομικές αρχές σχετικά με την υπόθεση θανάτου του πρώην αντιδημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου, Γιώργο Πολυζωάκη. Ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε αγροτική έκταση στις Αγίες Παρασκιές Ηρακλείου, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι πρώτες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί δείχνουν προς την εκδοχή της αυτοκτονίας. Η είδηση του χαμού του Γιώργου Πολυζωάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και σοκ στην περιοχή, όπου ήταν ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πρόσωπο.

Οι συνθήκες εύρεσης και τα πρώτα ευρήματα

Ο Γιώργος Πολυζωάκης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδι της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Η εύρεση του νεκρού 65χρονου έγινε σε μια αγροτική έκταση, η οποία βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Παρασκιών Ηρακλείου. Το σημείο αυτό αποτελεί πλέον το επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο πρώην αντιδήμαρχος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το εύρημα αυτό είναι κεντρικό για την αρχική εκτίμηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της αυτοχειρίας να συγκεντρώνει τις περισσότερες ενδείξεις αυτή τη στιγμή.

Η ταυτότητα του εκλιπόντος και η πορεία του

Ο εκλιπών, Γιώργος Πολυζωάκης, ήταν 65 ετών και είχε διατελέσει πρώην αντιδήμαρχος στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων Ηρακλείου. Η μακρά του πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τον είχε καταστήσει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην περιοχή των Αγίων Παρασκιών και ευρύτερα στον δήμο.

Πέρα από την ενασχόλησή του με τα κοινά, ο Γιώργος Πολυζωάκης είχε επίσης ενεργή και σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού. Η συνεισφορά του και στις δύο αυτές πτυχές της τοπικής ζωής είχε δημιουργήσει ένα ισχυρό προφίλ, καθιστώντας τον γνωστό και σεβαστό στην κοινότητα.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών

Οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Πολυζωάκη. Παρά τις αρχικές ενδείξεις που οδηγούν στο σενάριο της αυτοχειρίας, οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αφήνουν τίποτα ανεξερεύνητο στην προσπάθεια να βρεθεί η αλήθεια.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί προχωρούν στη λήψη καταθέσεων από άτομα του περιβάλλοντος του εκλιπόντος, προσπαθώντας να συλλέξουν κάθε χρήσιμη πληροφορία. Παράλληλα, εξετάζονται με προσοχή οι τελευταίες κινήσεις του 65χρονου πρώην αντιδημάρχου, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του.

Το σοκ στην τοπική κοινωνία

Η είδηση του χαμού του Γιώργου Πολυζωάκη προκάλεσε άμεσα σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία των Αγίων Παρασκιών και του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων. Η απώλεια ενός τόσο αναγνωρίσιμου και ενεργού πολίτη έγινε δεκτή με μεγάλη στενοχώρια από τους κατοίκους.

Η μακρά πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η συνεισφορά του στον αθλητισμό είχαν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητα. Ως εκ τούτου, ο θάνατός του αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που έχει συγκλονίσει την περιοχή, αφήνοντας πίσω του ένα κενό και πολλά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki