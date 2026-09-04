Η συγκλονιστική διάσωση δύο εργατών από σήραγγα στο Νεπάλ μετά από εννέα ημέρες

Συγκίνηση και ελπίδα επικρατούν στο Νεπάλ, καθώς σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Οι δύο άνδρες παρέμεναν παγιδευμένοι για εννέα ημέρες, αφότου η χώρα επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες στις 26 Αυγούστου. Η διάσωσή τους έρχεται ως μια μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας εν μέσω του βαρύ απολογισμού των θυμάτων και των εκτεταμένων ζημιών.

Η επιχείρηση διάσωσης

Η επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα σε υπόγεια τμήματα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli-3A, όπου οι εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί μετά τις σφοδρές πλημμύρες. Ο υπουργός Ενέργειας, Μπιράζ Μπάχτα Σρίστα, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε την επιτυχή διάσωση ενός ατόμου από τη σήραγγα. Λίγο αργότερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Σουντάν Γκουρούν, επιβεβαίωσε τη διάσωση και ενός δεύτερου ανθρώπου.

Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων, με την υποστήριξη ειδικών από την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα, συνεχίζουν να σκάβουν ασταμάτητα εδώ και μια εβδομάδα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε διάφορες σήραγγες όπου πιστεύεται ότι θάφτηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαιτίας της πλημμύρας, σε τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν ή κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα.

Οι διασωθέντες εργάτες

Ο πρώτος διασωθείς, Σαντζάγια Σαχ, δεν βρισκόταν σε κατάσταση να μιλήσει αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην περιοχή Μπάταρ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Τα βίντεο από τη διάσωσή του έχουν προκαλέσει συγκίνηση.

Ο δεύτερος εργάτης, Καμπίρ Μαχαρτζάν, εμφανίστηκε σε καλύτερη κατάσταση. Χαμογέλασε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του αμέσως μετά τη διάσωσή του. Η σύζυγός του ετοιμάζεται να μεταβεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο Chhauni στην Κατμαντού, όπου αναμένεται να συνεχιστεί η ιατρική παρακολούθησή του.

Ο αδελφός του Καμπίρ, Αμίρ Μαχαρτζάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Είμαι τόσο χαρούμενος, ελάφρυνε η καρδιά μου». Ο Καμπίρ, σύμφωνα με τον αδελφό του, αδυνατεί μέχρι στιγμής να κινήσει τα άκρα του, γεγονός που υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διασωθέντες μετά από τόσες ημέρες εγκλωβισμού.

Ο απολογισμός των καταστροφών

Οι σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς, με πάνω από 1.200 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε χιλιάδες. Συγκεκριμένα, η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης δημοσίευσε νέο απολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.216 αγνοούνται.

Από την πλευρά του Θιβέτ, αναφέρονται 21 νεκροί και 541 αγνοούμενοι, ανεβάζοντας τον προσωρινό συνολικό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοούμενους. Οι πλημμύρες έχουν επίσης προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε υποδομές, ενώ πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί συνολικά από τις αρχές.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες

Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν αφήσει πίσω τους μια εικόνα οδύνης, με οικογένειες να θρηνούν τους αγαπημένους τους. Κατά μήκος των όχθων του ποταμού Τρισούλι, οικογένειες τελούν τις τελευταίες τελετές για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Οι σωστικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ελπίδα για την ανεύρεση και άλλων επιζώντων παραμένει ζωντανή.

Η διάσωση των δύο εργατών προσφέρει μια μικρή ανακούφιση και ενθάρρυνση στα σωστικά συνεργεία και τις οικογένειες που περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους. Η διεθνής βοήθεια και η αδιάκοπη προσπάθεια των διασωστών είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki