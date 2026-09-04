Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: Απέσπασαν 16.600 ευρώ από ηλικιωμένη

Δικογραφία για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, έπειτα από περιστατικό που έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 2026. Η απάτη σημειώθηκε σε περιοχή της Πρέβεζας, όπου άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το ποσό των 16.600 ευρώ από μία ηλικιωμένη γυναίκα. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Η μεθόδευση της απάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, η τηλεφωνική απάτη οργανώθηκε με συγκεκριμένο τρόπο. Ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος ότι ήταν ο λογιστής της. Με αυτή την ψευδή ιδιότητα, ο δράστης επιχείρησε να την πείσει για την ύπαρξη ενός σοβαρού προβλήματος.

Ο απατεώνας υποστήριξε ότι η ηλικιωμένη κινδύνευε να της επιβληθεί ένα μεγάλο πρόστιμο από την Εφορία. Το πρόσχημα για αυτό το δήθεν πρόστιμο ήταν η ύπαρξη αδήλωτων χρημάτων, τα οποία, σύμφωνα με τον δράστη, η γυναίκα διατηρούσε στο σπίπο της. Με αυτόν τον εκβιαστικό τρόπο, οι δράστες προσπάθησαν να δημιουργήσουν πανικό και να την οδηγήσουν σε βεβιασμένες ενέργειες.

Η παράδοση του χρηματικού ποσού

Υπό την πίεση και την παραπλάνηση που προκλήθηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία, η ηλικιωμένη γυναίκα πείστηκε για την αλήθεια των λεγομένων του ψευδο-λογιστή. Ως αποτέλεσμα, δέχτηκε να παραδώσει το χρηματικό ποσό που της ζητήθηκε, πιστεύοντας ότι έτσι θα απέφευγε το υποτιθέμενο πρόστιμο. Το ποσό που απέσπασαν οι δράστες από την ηλικιωμένη ανήλθε στα 16.600 ευρώ.

Η παράδοση των χρημάτων δεν έγινε απευθείας στον τηλεφωνητή. Αντιθέτως, η ηλικιωμένη παρέδωσε το ποσό σε συνεργούς των δραστών, οι οποίοι φέρεται να μετέβησαν στην περιοχή της Πρέβεζας για την παραλαβή. Η ενέργεια αυτή αποτελεί τυπική πρακτική σε τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες, όπου οι πρωταγωνιστές αποφεύγουν την άμεση επαφή με τα θύματα.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αρχών

Μετά την καταγγελία της απάτης, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ανέλαβε την υπόθεση και ξεκίνησε άμεσα τις έρευνες. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ενεργειών, οι αρχές κατάφεραν να συλλέξουν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση ενός ημεδαπού ατόμου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον ρόλο του στην υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, το όχημα του συγκεκριμένου ημεδαπού φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη μεταφορά και την παραλαβή των χρημάτων από την ηλικιωμένη γυναίκα. Η ταυτοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της έρευνας, καθώς παρέχει ένα αρχικό σημείο για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη της έρευνας

Η δικογραφία για την τηλεφωνική απάτη έχει σχηματιστεί και η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εργάζονται εντατικά με στόχο την πλήρη ταυτοποίηση και των υπόλοιπων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σκοπός είναι να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο των δραστών που οργάνωσαν και εκτέλεσαν την απάτη στην Πρέβεζα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν περαιτέρω στοιχεία και μαρτυρίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των υπευθύνων. Η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί συστηματική δουλειά και συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki