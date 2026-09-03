Η 15χρονη από το Αγρίνιο εντοπίστηκε: Καταγγέλλει αρπαγή και βιασμό, δύο συλλήψεις

Σοβαρή τροπή πήρε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία εντοπίστηκε την Τετάρτη (2/9), έπειτα από εντατικές έρεψεις των αστυνομικών αρχών. Η ανήλικη, σύμφωνα με την καταγγελία της στους αστυνομικούς, φέρεται να κρατήθηκε παρά τη θέλησή της σε σπίτι και να βιάστηκε από δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 32 ετών. Οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό.

Η εξαφάνιση της ανήλικης και το Missing Alert

Η 15χρονη κοπέλα είχε απομακρυνθεί από την οικία της την Τρίτη, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την ανησυχία της οικογένειάς της. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, ζητώντας τη συνδρομή των αρχών για τον εντοπισμό της. Η υπόθεση κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τον εντοπισμό της ανήλικης, εκδόθηκε Missing Alert από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μια διαδικασία που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και εφήβων. Η έκδοση του Missing Alert είχε ως στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση της εξαφάνισης και τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα οδηγούσαν στον ασφαλή εντοπισμό της.

Ο εντοπισμός της 15χρονης στο Αγρίνιο

Κατά τη διάρκεια των συστηματικών ερευνών που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί, περιήλθαν στην κατοχή τους πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι η 15χρονη ενδεχομένως βρισκόταν σε συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο ανήκε σε έναν 31χρονο άνδρα. Οι αρχές αξιολόγησαν τις πληροφορίες και προχώρησαν σε άμεση κινητοποίηση.

Κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στο εν λόγω σημείο, όπου και εντόπισε την ανήλικη κοπέλα. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και ο 31χρονος άνδρας. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν και τον δεύτερο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή στα καταγγελλόμενα γεγονότα.

Η σοβαρή καταγγελία της ανήλικης

Όπως φέρεται να ανέφερε η 15χρονη στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς, είχε μεταβεί στην κατοικία του 31χρονου. Ωστόσο, κατά την άφιξή της, δεν επιθυμούσε να εισέλθει στο σπίτι. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι ο 31χρονος άνδρας την εξανάγκασε να μπει μέσα, παρά τη θέλησή της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της 15χρονης, ο 31χρονος μαζί με τον 32χρονο την κράτησαν εντός της οικίας, παρά τη ρητή της άρνηση και χωρίς τη συγκατάθεσή της. Κατά την ίδια καταγγελία, οι δύο άνδρες προχώρησαν σε βιασμό της ανήλικης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις και η πορεία της έρευνας

Μετά την καταγγελία της 15χρονης και τον εντοπισμό των δύο ανδρών, ο 31χρονος και ο 32χρονος συνελήφθησαν άμεσα από τις αστυνομικές αρχές. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της αρπαγής ανηλίκου και του βιασμού, όπως αυτές προκύπτουν από την κατάθεση της ανήλικης.

Η 15χρονη αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, μια διαδικασία κρίσιμη για τη συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων. Η ιατροδικαστική εξέταση θα συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να οδηγηθούν οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki