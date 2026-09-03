Η ζωή νίκησε τον θάνατο: Αποσωληνώθηκε ο 10χρονος στη Μαραθιά – Η πρώτη του επιθυμία, κοκορέτσι

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 10χρονο Θοδωρή, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς Ηλείας. Το παιδί αποσωληνώθηκε και επικοινωνεί πλέον με το περιβάλλον, παρουσιάζοντας καλή νευρολογική εικόνα.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πορεία της υγείας του. Μάλιστα, η πρώτη του επιθυμία για φαγητό ήταν ιδιαίτερα «μερακλίδικη», καθώς ζήτησε κοκορέτσι.

Η θετική εξέλιξη της υγείας του 10χρονου Θοδωρή

Ο 10χρονος Θοδωρής, μετά το περιστατικό παρολίγον πνιγμού, αποσωληνώθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, καθώς επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον και η νευρολογική του εικόνα είναι καλή, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγος, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε στο ΕΡΤnews και την Αθανασία Σταμοπούλου: «Η ζωή τελικά νικάει τον θάνατο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι». Ο κ. Ηλιάδης εκτίμησε ότι ο μικρός Θοδωρής θα μπορέσει πολύ σύντομα να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Ο καθοριστικός ρόλος της ναυαγοσώστριας

Ο Ανδρέας Ηλιάδης εξήρε την άμεση και καθοριστική επέμβαση της ναυαγοσώστριας, τονίζοντας ότι οι πρώτες ενέργειές της ήταν ζωτικής σημασίας για την έκβαση της μάχης για τη ζωή του παιδιού. Η ναυαγοσώστρια ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παρείχε στο παιδί οξυγόνο και πραγματοποιούσε θωρακικές συμπιέσεις όσο εκείνο δεν είχε τις αισθήσεις του. Ο κ. Ηλιάδης υπογράμμισε: «Έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Πρόσφερε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα».

Η αδιάλειπτη αλυσίδα διάσωσης από το ΕΚΑΒ

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τη ναυαγοσώστρια, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανέλαβαν τη συνέχεια της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η άμεση παρέμβασή τους και η συνέχεια της ΚΑΡΠΑ ήταν σημαντική για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του παιδιού.

Ο εντατικολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στη σωστή λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας διάσωσης, η οποία ξεκίνησε από την παραλία της Μαραθιάς και έφτασε μέχρι τη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου. Όπως σημείωσε ο κ. Ηλιάδης, «Αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί».

Η πορεία διακομιδής και σταθεροποίησης στα νοσοκομεία

Το παιδί, μετά τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πύργου Ηλείας, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές εργάστηκαν επί ώρες για να το σταθεροποιήσουν.

Η σταθεροποίηση αυτή ήταν απαραίτητη προτού πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ο κ. Ηλιάδης εξήγησε: «Δεν διακομίστηκε αμέσως, επειδή έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Η ομάδα του Πύργου έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το παιδί έφτασε διασωληνωμένο, με τους καθετήρες και όλα τα συστήματα υποστήριξης, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα».

Η πρώτη «μερακλίδικη» επιθυμία

Ένα από τα πρώτα σημάδια της πλήρους ανάκαμψης του 10χρονου Θοδωρή ήταν η έκφραση της επιθυμίας του για φαγητό. Συγκεκριμένα, ζήτησε κοκορέτσι, μια «μερακλίδικη» επιλογή που δείχνει την επιστροφή του στην κανονικότητα.

Αυτή η επιθυμία, σε συνδυασμό με την καλή νευρολογική του εικόνα και την επικοινωνία του με το περιβάλλον, επιβεβαιώνει τις ενθαρρυντικές προβλέψεις των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του και την άμεση επιστροφή του στο σπίτι.

Με πληροφορίες από: Reader