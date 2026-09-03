Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τρία αυτοκίνητα στην Πυλαία και σε φορτηγό στην Περιφερειακή

Σήμερα το πρωί, η πόλη της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο ξεχωριστά περιστατικά πυρκαγιάς σε οχήματα, τα οποία κινητοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Πυλαίας, τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες σε υπαίθριο χώρο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα, ένα φορτηγό πήρε φωτιά εν κινήσει στην Περιφερειακή Οδό, προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Πυλαία

Το πρώτο περιστατικό εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σε υπαίθριο χώρο, ακριβώς μπροστά από κατοικίες. Η θέα των φλεγόμενων οχημάτων και οι πυκνοί καπνοί που σκέπασαν τον ουρανό προκάλεσαν άμεσα ανησυχία στους περίοικους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έσπευσαν στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα, επανδρωμένα με πέντε πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, καθώς η φωτιά είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η άμεση και αποφασιστική παρέμβαση των πυροσβεστών ήταν καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της έκτασης του συμβάντος και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων για τις παρακείμενες οικίες.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι ζημιές

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά από ένα μόνο όχημα. Ωστόσο, λόγω της έντασης και της εγγύτητας των οχημάτων, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε δύο ακόμη αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα και τα τρία να τυλιχτούν στις φλόγες. Από το συμβάν προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα.

Ευτυχώς, παρά την έκταση της φωτιάς και την ανησυχία που επικράτησε, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό στην Πυλαία. Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Φωτιά σε φορτηγό στην Περιφερειακή Οδό

Σχεδόν ταυτόχρονα με το περιστατικό στην Πυλαία, ένα δεύτερο συμβάν πυρκαγιάς απασχόλησε τις αρχές στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Ένα φορτηγό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει, δημιουργώντας μια επικίνδυνη κατάσταση για τους διερχόμενους οδηγούς. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα δυτικά.

Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου. Άμεσα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που είχε ξεσπάσει στο φορτηγό. Η άμεση επέμβαση ήταν απαραίτητη για την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην οδό.

Εκτεταμένες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο φορτηγό στην Περιφερειακή Οδό είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία μεγάλων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι οδηγοί που κινούνταν στο ρεύμα προς δυτικά, ιδιαίτερα στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου, αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις στην πορεία τους.

Συνολικά, τα δύο αυτά περιστατικά πυρκαγιών σε οχήματα, τόσο στην Πυλαία όσο και στην Περιφερειακή Οδό, συνέβαλαν σε εκτεταμένες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader