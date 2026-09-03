Νέα, σοβαρά ερωτήματα ανακύπτουν στη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη, καθώς οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται και πάλι ενώπιον του ανακριτή. Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να δώσουν απάντηση είναι ποιος, γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες σκότωσε το βρέφος. Οι διωκτικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας, ενώ οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων παραμένουν πολλές.

Οι νέες εξηγήσεις των κατηγορουμένων

Σε νέο γύρο εξηγήσεων ενώπιον του ανακριτή προχωρούν σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για το ζευγάρι, έναν 43χρονο και μία 38χρονη Γερμανίδα, καθώς και τον 27χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης τους, οι οποίοι καλούνται να δώσουν περαιτέρω απαντήσεις.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται εκ νέου είναι ποιος, γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες σκότωσε το βρέφος, το οποίο στη συνέχεια το έβαλαν στην κατάψυξη. Πλέον, το κατηγορητήριο για τους δύο γονείς περιλαμβάνει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αντιφάσεις και ιατροδικαστικά ευρήματα

Οι εξηγήσεις των γονιών δεν φαίνεται να πείθουν τις διωκτικές αρχές, καθώς καταγράφονται σοβαρές αντιφάσεις. Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, τη στιγμή που η 38χρονη μητέρα δήλωσε πως η ίδια απουσίαζε από την οικία όταν συνέβη το μοιραίο. Επίσης, το ζευγάρι υποστήριξε ότι το παιδί αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ότι για τον λόγο αυτό είχαν καλέσει γιατρό, όμως, όταν οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να αναφέρουν ποιος ήταν ο συγκεκριμένος γιατρός, δήλωσαν ότι δεν θυμούνταν το όνομά του.

Ανατριχίλα προκαλούν οι περιγραφές του 43χρονου και της 38χρονης, οι οποίοι ανέφεραν ότι το βρέφος γεννήθηκε το 2022 και κατέληξε την ίδια χρονιά από παθολογικά αίτια. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η οικογένεια διατηρούσε το σώμα του παιδιού στην κατάψυξη για περίπου τέσσερα χρόνια.

Αναφορικά με τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του μωρού, ο 43χρονος πατέρας υποστήριξε πως προκλήθηκαν ενόσω το βρέφος ήταν ήδη νεκρό και παγωμένο. Όπως ισχυρίστηκε, οι μαχαιριές έγιναν στην προσπάθειά του να αφαιρέσει ένα στρώμα πάγου που είχε δημιουργηθεί πάνω του. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έρχεται να ανατρέψει πλήρως τους ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι σχεδόν 20 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκλήθηκαν με κουζινομάχαιρο, έγιναν όσο το βρέφος βρισκόταν εν ζωή και αποτελούν την ακριβή αιτία του θανάτου του. Παράλληλα, καταρρίπτεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε παγοκόφτης, καθώς ένα τέτοιο αντικείμενο θα είχε προκαλέσει κακώσεις και σε διαφορετικά σημεία του σώματος του βρέφους.

Ο τόπος του εγκλήματος και οι συνθήκες

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της έρευνας, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε άλλο διαμέρισμα στην Κυψέλη και όχι στον χώρο όπου βρέθηκε το παιδί. Πρόκειται για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο το ζευγάρι διέμενε τον τελευταίο μήνα μαζί με τα τρία παιδιά που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ήταν δικά τους.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η τραγωδία, καθώς οι περιγραφές των κατηγορουμένων δεν συνάδουν με τα ιατροδικαστικά πορίσματα.

Ερωτήματα για την πατρότητα και τα έγγραφα των παιδιών

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης είναι τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας και κατά πόσο αυτά είναι του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει τεστ DNA για να διαλευκανθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ενώ είναι γνωστό ότι η 15χρονη φέρεται να γεννήθηκε στη Γερμανία και ο 12χρονος στην Ελλάδα, δεν έχουν εντοπιστεί έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τη γέννηση του 9χρονου αγοριού και του βρέφους στην Αθήνα, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των γονιών.

Το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας έδωσαν τις δικές τους καταθέσεις. Η διαδικασία έλαβε χώρα με την παρουσία παιδοψυχολόγου και, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, τα όσα ισχυρίστηκαν φαίνεται να συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με όσα είχαν υποστηρίξει οι γονείς τους κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».

Η πτυχή των ναρκωτικών

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ναρκωτικών, το ζευγάρι παραδέχεται τη χρήση ουσιών, αρνούμενο ωστόσο κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με διακίνηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος διατηρούσε σχέση με τη 15χρονη, είχε αναλάβει την οικονομική κάλυψη της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis