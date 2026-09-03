Νέα μέτρα προστασίας για τον μανάτο «Άστρο» μετά από 34 συγκρούσεις με σκάφη

Ένας μανάτος με το όνομα «Άστρο», βάρους 468 κιλών, ο οποίος έχει επιζήσει από 34 συγκρούσεις με σκάφη, προστατεύεται πλέον με αυστηρότερα μέτρα στις ακτές της Βραζιλίας. Ο «Άστρο», ηλικίας περίπου 35 ετών, βρίσκεται υπό αυστηρότερο καθεστώς προστασίας, καθώς οι επανειλημμένες συγκρούσεις με σκάφη έχουν θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο «Άστρο» και οι συγκρούσεις του

Ο μανάτος «Άστρο», ένα εντυπωσιακό υδρόβιο θηλαστικό, έχει καταγράψει 34 συγκρούσεις με σκάφη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η πιο σοβαρή από αυτές τις συγκρούσεις σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν μια προπέλα σκάφους του προκάλεσε πέντε βαθιά τραύματα.

Ένα από αυτά τα τραύματα είχε μήκος 22 εκατοστά και βάθος 6 εκατοστά, προκαλώντας σοβαρή φλεγμονή και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του ζώου. Αυτό το περιστατικό ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας του.

Τα νέα μέτρα προστασίας

Με δικαστική απόφαση, επιβάλλεται πλέον η χρήση ειδικών προστατευτικών στις προπέλες των σκαφών στις περιοχές όπου κινείται ο «Άστρο». Αυτά τα προστατευτικά, γνωστά ως «κλωβοί», έχουν ως στόχο να περιορίσουν την άμεση επαφή της προπέλας με θαλάσσια ζώα και κολυμβητές, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμών.

Το μέτρο αυτό θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές να αναλαμβάνουν την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σκαφών. Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρότερη επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και η τήρηση των ορίων ταχύτητας, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης κίνησης, όπως τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και την τουριστική περίοδο.

Άλλες απειλές και ανθρώπινη παρέμβαση

Οι συγκρούσεις με σκάφη δεν αποτελούν τη μοναδική απειλή για τον «Άστρο». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τουρίστες και κολυμβητές έχουν επιχειρήσει να τον αγκαλιάσουν, να ανέβουν πάνω του, ακόμη και να τον φιλήσουν. Έχουν καταγραφεί επίσης περιστατικά όπου άνθρωποι του προσφέρουν αναψυκτικά, νερό ή ακόμη και μπύρα.

Επιπλέον, πολλοί προσπαθούν να τον προσεγγίσουν για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο. Οι αρχές προειδοποιούν ότι τέτοιες συμπεριφορές μπορούν να κάνουν το ζώο να χάσει τον φυσικό του φόβο απέναντι στους ανθρώπους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μανάτος να πλησιάζει συχνότερα προβλήτες και σκάφη, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο νέων τραυματισμών.

Το προφίλ του μανάτου και η ιστορία του «Άστρο»

Ο μανάτος είναι ένα μεγάλο, υδρόβιο θηλαστικό που ανήκει στην τάξη των σειρηνοειδών και συχνά αναφέρεται ως «θαλάσσια αγελάδα». Πρόκειται για ένα αργοκίνητο, ήρεμο και μη επιθετικό ζώο, το οποίο μπορεί να ζυγίζει από 500 κιλά έως και έναν τόνο. Έχει μια χαρακτηριστική πλατιά ουρά που θυμίζει κουπί και τρέφεται κυρίως με υδρόβια φυτά.

Ο «Άστρο» διασώθηκε ως νεογέννητος το 1991 στην πολιτεία Σεαρά της Βραζιλίας. Τρία χρόνια αργότερα, το 1994, έγινε ο πρώτος θαλάσσιος μανάτος που επανεντάχθηκε με επιτυχία στη φύση στη Βραζιλία. Έκτοτε, περίπου 50 ακόμη μανάτοι έχουν απελευθερωθεί στο φυσικό τους περιβάλλον, μεταξύ των οποίων και η «Λούα», η οποία έχει συνδεθεί με τον «Άστρο».

Εκκλήσεις και οδηγίες για τους επισκέπτες

Πλέον, οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα σήμανσης στις παραλίες και τα λιμάνια, προκειμένου να ενημερώνουν τους επισκέπτες για την παρουσία του μανάτου. Ταυτόχρονα, επιβάλλεται η απαγόρευση της επαφής, της σίτισης και της παροχής ποτών στο ζώο.

Οι οδηγίες αυτές στοχεύουν στην προστασία του «Άστρο» από περαιτέρω τραυματισμούς και στη διατήρηση της φυσικής του συμπεριφοράς, μειώνοντας την εξοικείωσή του με τους ανθρώπους και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta