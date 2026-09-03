Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άνδρο: Κινητοποίηση δυνάμεων στο Συνέτι

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή Συνέτι της Άνδρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση, με την ενημέρωση για το περιστατικό να έχει γίνει νωρίς το πρωί.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 7:30 το πρωί. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και 2 ελικόπτερα, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς.

Διερεύνηση των αιτιών

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στην περιοχή Συνέτι της Άνδρου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr